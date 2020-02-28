Жилищный кооператив обманул алматинцев на сотни миллионов тенге

Алматы. 27 февраля. Kazakhstan Today - Жилищный кооператив обманул более 60 алматинцев на сотни миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

В Алматы полицейские расследуют новую аферу на рынке недвижимости. Больше 60 человек стали жертвами председателя жилищного кооператива. Каждый из них переводил на счета компании 20% от стоимости квартиры или дома. Доверчивым людям обещали, что в течение года они получат жилье, но после компания внезапно закрылась. Ущерб исчисляется сотнями миллионов тенге, сообщает телеканал КТК.

Выяснилось, что люди приносили деньги в офис, заключали договор и уходили в ожидании новоселья.

По словам пострадавших, в конце прошлого года кооператив закрылся, руководство исчезло.

Кооператив предлагал жилищную программу, согласно которой участники получают кредит с нулевой процентной ставкой. Ролики о деятельности фирмы размещали в соцсетях.

Мы - жилищный кооператив "Асар Отау". Зарегистрированы мы в управлении юстиции Ауэзовского района города Алматы. Вот наше свидетельство о госрегистрации в конце марта 2017 года. Но на сегодняшний день у нас есть уже три выкупа", - говорилось в рекламном ролике.

Люди занимали деньги на первоначальный взнос у банков и переводили миллионы на счета предполагаемых мошенников. Пострадавших в компании уверяли, что успешно выкупают дома.

Это, получается, как сетевой маркетинг. Вот мы, например, три человека по 5 миллионов скинулись - за 15 миллионов купили Айжан. Еще другие - купили мне. Они сказали: "Все дома, которые есть, мы продадим. И вам в первую очередь мы выплатим деньги, если даже вам не выкупим". Уже мои хозяева не ждут. Айжан говорит: "Не получится сделка". И дает мне гарантийное письмо. То, что по ее вине 1 миллион 800 пропали мои. И 3 миллиона 200 тысяч тенге - это что я положила первый взнос", - рассказала пострадавшая Тлеулес Калелова.

По словам еще одной потерпевшей Айнур Дауит, председатель жилищного кооператива "Асар Отау" Айжан Сапирова говорила, что выкупит им жилье за три месяца или максимум год.

Главное было - внести 15% от стоимости и 5% за услуги компании. Потом квартиры не выкупали, мы сюда приходили, а нам говорили: "Подождите, ждем инвестиций". И филиалы компании работали не только в Алматы, но и в других городах Казахстана", - уточнила Дауит.

Заявления подали уже 64 потерпевших. Председатель жилищного кооператива вину признала, но пока не задержана. Она недавно родила ребенка.

Непременно материалы уголовного дела будут направлены в суд, но, предположительно, через два месяца, потому что очень большой объем работы. Нужно будет исследовать показания каждого заявителя, а их 64 человека. Сейчас, по предварительным подсчетам, 200 миллионов тенге. Сейчас проходит судебно-экономическая экспертиза. Если вину председателя докажут, ей грозит до семи лет тюрьмы", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.

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