В Алматы провели спецоперацию в подпольном казино: задержаны 30 человек (ВИДЕО)

Алматы. 27 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы проведена масштабная операция по пресечению незаконной деятельности игорного заведения, функционировавшего с марта текущего года во время чрезвычайного положения в стране и режима карантина, передает Kazakhstan Today.

Операция проведена департаментами КНБ и Агентства по противодействию коррупции по Алматы с привлечением подразделения специального назначения "Беркут" Национальной гвардии РК.





Следственно-оперативное мероприятие проведено в ночь с 24 на 25 апреля 2020 года, в его ходе сотрудниками ведомств в административном здании, расположенном в центре города, за участие в азартных играх задержаны более 30 посетителей и членов персонала", - сообщили в пресс-службе КНБ РК.

По информации ведомства, для входа в подпольное казино действовала специальная пропускная система, при которой внутрь могли попасть только постоянные клиенты.

Во время обыска в помещении площадью более 1000 квадратных метров обнаружены и изъяты 6 игровых столов для покера и американской рулетки, множество игральных карт и фишек, а также вырученные за день незаконной деятельности денежные средства в крупном размере.

По факту организации незаконного игорного заведения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307 УК РК. Кроме того, в отношении задержанных лиц составлены административные протоколы по факту нарушения режима ЧП.

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