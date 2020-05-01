В Жамбылской области прошла спецоперация по задержанию наркосбытчиков

Тараз. 30 апреля. Kazakhstan Today - Жамбылские полицейские в ходе проведения спецоперации задержали трех сбытчиков наркотических средств, передает Kazakhstan Today.

29 апреля в Таразе сотрудниками управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области в ходе проведения спецоперации одновременно проведены санкционированные обыски у трех сбытчиков синтетических наркотиков и наркотических средств "марихуана", сообщает Polisia.kz

Более трех килограммов сухой марихуаны, около килограмма синтетических наркотиков и приспособлений, предназначенных для употребления наркотических средств, были обнаружены и изъяты во время обыска.

Задержаны 20-, 21-, 22-летние жители областного центра. Они дали признательные показания и водворены в ИВС управления полиции города Тараз.





По данному факту ведется досудебное расследование по части 1 статьи 297 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств) и части 1 статьи 302 УК РК (Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а равно предоставление помещений для тех же целей).

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