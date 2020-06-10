Караганда. 9 июня. Kazakhstan Today - 34-летний житель Карагандинской области задержан по подозрению в убийстве, передает Kazakhstan Today.

7 июня в одной из квартир по улице Гагарина в городе Жезказгане с признаками насильственный смерти обнаружено тело 45-летнего жителя города", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен 34-летний подозреваемый, который признался в совершении данного преступления.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.

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