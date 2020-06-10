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Житель Карагандинской области задержан по подозрению в убийстве

09.06.2020, 10:58 6940
Караганда. 9 июня. Kazakhstan Today - 34-летний житель Карагандинской области задержан по подозрению в убийстве, передает Kazakhstan Today.
 

7 июня в одной из квартир по улице Гагарина в городе Жезказгане с признаками насильственный смерти обнаружено тело 45-летнего жителя города", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Карагандинской области.

 
По данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 УК РК (Убийство).
 
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками криминальной полиции установлен 34-летний подозреваемый, который признался в совершении данного преступления.
 
Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания, проводится расследование.
 

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