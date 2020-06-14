Актобе. 13 июня. Kazakhstan Today - В Актобе задержаны подозреваемые в похищении человека, передает Kazakhstan Today.

4 июня в департамент полиции Актюбинской области обратился 28-летний актюбинец с заявлением, о том, что накануне вечером он был похищен неизвестными лицами и незаконно удерживался в одной из квартир по улице Братьев Жубановых с целью вымогательства. На место выехала следственно-оперативная группа, которой были задержаны трое мужчин и одна девушка. У задержанных был изъят травматический пистолет "ОСА", также при осмотре автомашины "Мерседес", принадлежащий одному из задержанных, был изъят нож кустарного производства и травматический пистолет", - сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.

Как выяснилось в ходе предварительного следствия, вечером мужчина со своим братом находились в старой части города, к ним подъехали подозреваемые на двух автомашинах и под угрозой применения оружия, посадили в автомашину и увезли на съемную квартиру. В указанной квартире с применением насилия требовали у потерпевшего 1 млн тенге. Под утро потерпевший, воспользовавшись, что похитители спят, взял со стола ключи от автомашины похитителей, выпрыгнул с балкона третьего этажа и приехал в департамент полиции.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 125 УК РК (Похищение человека). Назначены ряд экспертиз.

Трое похитителей задержаны в порядке статьи 128 УПК РК и водворены в ИВС УП Актобе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства