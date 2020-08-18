В Акмолинской области мужчина проигрывал чужие деньги в букмекерской конторе

Кокшетау. 17 августа. Kazakhstan Today -13 августа в отдел полиции Целиноградского района с заявлением о мошенничестве обратился администратор зоны отдыха 27-летний житель Нур-Султана, передает Kazakhstan Today.

По словам мужчины, один из работников заведения снимал деньги со счетов клиентов, которые расплачивались с ним за предоставленные зоной отдыха услуги.

Как сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области, сотрудники подразделения криминальной полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых было установлено, что 25-летний подозреваемый также брал деньги в долг у своих бывших коллег и знакомых, обещая взамен доставку недорогих IPhone. Сумма ущерба и круг потерпевших в настоящее время устанавливается.

По признанию подозреваемого, все деньги он проигрывал, делая ставки в букмекерской конторе.

По всем фактам полицейские проводят досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного статьей 190 УК РК (Мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.





Ранее в Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве на 170 млн тенге. В Алматы мошенница предлагала работу в нефтяной компании.

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