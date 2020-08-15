Жители Туркестанской области отдали мошеннику 170 млн тенге

Туркестан. 14 августа. Kazakhstan Today - В Туркестанской области задержали подозреваемого в мошенничестве на 170 миллионов тенге, передает Kazakhstan Today.

Мужчина обещал сельчанам помочь с приобретением семенного фонда племенных коров и лошадей и собрал с пятерых человек в общей сложности 170 млн тенге.

"В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратились 5 местных жителей. По словам одного из потерпевших, в период с февраля 2019 года по июль 2020 года некий знакомый, обещая привезти из Костаная семенной фонд племенных коров, обманным путем выманил у него 77 миллионов тенге. Другому сельчанину аферист пообещал помочь в покупке 200 лошадей и также завладел 77 миллионами тенге. Под тем же предлогом мужчина присвоил деньги остальных трёх потерпевших на сумму более 20 миллионов тенге", - сообщает портал Polisia.kz.

Мошенник тянул время, не выполняя данных потерпевшим обещаний и не возвращая денег. Данные факты зарегистрировали в ЕРДР Сайрамского РОП по статье УК РК "Мошенничество".

В качестве подозреваемого оперативники задержали молодого человека - местного жителя. В ходе следствия доказана причастность задержанного к 5 фактам мошенничества и присвоении более 170 миллионов тенге потерпевших. Полученные обманным путем деньги подозреваемый потратил на свои нужды. Молодой человек полностью признался в содеянном. Сейчас выясняется его причастность к совершению других аналогичных фактов мошенничества. Молодой человек арестован. Проводится досудебное расследование", - рассказали в полиции.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства