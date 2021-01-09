Подросток подозревается в убийстве матери в Алматы

Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - Подросток с психическим расстройством подозревается в убийстве матери в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В полиции Алматы сообщили, что в ночь на 8 января в Алмалинском районе задержали подростка 2005 года рождения, подозреваемого в убийстве родной матери, пишет inAlmaty.kz

Установлено, что юноша в результате скандала нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина погибла. В настоящее время с несовершеннолетним с привлечением психологов проводятся следственные мероприятия", - пояснили в полиции.

Также сообщается, что подросток имеет признаки психического расстройства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства