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Подросток подозревается в убийстве матери в Алматы

08.01.2021 13528
Алматы. 8 января. Kazakhstan Today - Подросток с психическим расстройством подозревается в убийстве матери в Алматы, передает Kazakhstan Today.
 
В полиции Алматы сообщили, что в ночь на 8 января в Алмалинском районе задержали подростка 2005 года рождения, подозреваемого в убийстве родной матери, пишет inAlmaty.kz.
 

Установлено, что юноша в результате скандала нанес несколько ножевых ранений своей матери. Женщина погибла. В настоящее время с несовершеннолетним с привлечением психологов проводятся следственные мероприятия", - пояснили в полиции.

 
Также сообщается, что подросток имеет признаки психического расстройства.
 

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