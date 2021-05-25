Двух граждан Грузии приговорили к лишению свободы за организацию игорного бизнеса в Алматы

АЛМАТЫ. 24 МАЯ - Граждане Грузии осуждены за неоднократную организацию незаконного игорного бизнеса в Алматы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Департамент экономических расследований по городу Алматы Агентства по финансовому мониторингу РК выявил факт неоднократной организации незаконного игорного бизнеса под видом деятельности компьютерного клуба.

Данное заведение функционировало вопреки нормам закона РК "Об игорном бизнесе". В ходе мероприятий из теневого оборота изъято 42 комплекта игровых компьютеров для онлайн-казино, с приложениями, позволяющими организовать азартные онлайн-игры, с поддержкой функций приема ставок, начисления и выдачи выигрыша. Ранее по этому же адресу была пресечена незаконная деятельность игрового зала, организованная теми же лицами, где было изъято 62 комплекта игровых компьютеров и 3 игровых терминала. Двое граждан Грузии признаны виновными в организации незаконного игорного бизнеса и приговорены к 4,5 года лишения свободы", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в суде рассматривается дело в отношении арендодателя, сдавшего в аренду помещение для незаконного игорного бизнеса.





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