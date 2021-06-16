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Пятеро жителей Петропавловска задержаны по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки

15.06.2021 9910
Пятеро жителей Петропавловска задержаны по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки
ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 ИЮНЯ - Пятеро жителей Петропавловска задержаны по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По подозрению в совершении преступлений в отношении 17-летней девушки задержаны пятеро жителей города Петропавловска в возрасте от 17 до 20 лет, отдыхающие на территории базы отдыха. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия", - прокомментировали в пресс-службе. 

 
Как сообщили в полиции, заявление поступило от матери потерпевшей. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3-1 статьи 120 УК РК (Изнасилование) и части 3-1 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера). 
 
Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания. В отношении еще двоих вопрос о мере пресечения решится по результатам проведения следственных действий. 
 

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