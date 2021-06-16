ПЕТРОПАВЛОВСК. 15 ИЮНЯ - Пятеро жителей Петропавловска задержаны по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней девушки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По подозрению в совершении преступлений в отношении 17-летней девушки задержаны пятеро жителей города Петропавловска в возрасте от 17 до 20 лет, отдыхающие на территории базы отдыха. Назначены судебные экспертизы, проводятся следственные действия", - прокомментировали в пресс-службе.

Как сообщили в полиции, заявление поступило от матери потерпевшей. Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по части 3-1 статьи 120 УК РК (Изнасилование) и части 3-1 статьи 121 (Насильственные действия сексуального характера).

Трое задержанных водворены в изолятор временного содержания. В отношении еще двоих вопрос о мере пресечения решится по результатам проведения следственных действий.

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