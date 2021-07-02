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В Алматы токсикоман нанес смертельные ножевые ранения мужчине

01.07.2021 11125
В Алматы токсикоман нанес смертельные ножевые ранения мужчине
АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - В Алматы 20-летний токсикоман зарезал мужчину в микрорайоне Теректы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В микрорайоне Теректы города Алматы 20-летний токсикоман в состоянии наркотического опьянения напал с ножом на двух прохожих. В результате одному из них были нанесены множественные смертельные ранения, от которых мужчина скончался. 
 
Второй пострадавший рассказал, что "в поле на них напал вооруженный двумя ножами неизвестный, который, очевидно, находился в неадекватном состоянии". 
 
Подозреваемый задержан. 
 

Это 20-летний местный житель, токсикоман со стажем. Молодой человек утверждает, что после одурманивающего средства у него начались сильные галлюцинации. В прошлом у задержанного уже имеется судимость за грабеж", - рассказали в пресс-службе ДП Алматы. 

 
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по статье УК РК "Убийство".
 

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