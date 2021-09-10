В Атырауской области инспекторов рыбхоза подозревают в получении взятки

АТЫРАУ. 9 СЕНТЯБРЯ - Сотрудников Жайык-Каспийской инспекции рыбного хозяйства подозревают в получении взятки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По версии следствия, инспекторы брали деньги за разрешение на проезд в заповедную зону, сообщает портал " Мой ГОРОД ".

В департаменте агентства по противодействию коррупции по Атырауской области сообщили о расследовании уголовного дела в отношении инспекторов Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства по факту получения взяток "за обеспечение беспрепятственного проезда в особо охраняемую заповедную зону Северного Каспия для незаконного вылова рыб и общее покровительство".

Иная информация в интересах следствия не разглашается.

Напомним, 21 августа пограничники Атырауской области задержали браконьеров с крупной партией осетровых пород рыбы.

В период с 3 по 9 августа на территории Акмолинской области проводилось ОПМ "Браконьер". В ходе рейдовых мероприятий в Зерендинском районе на озере Мырзакульсор полицейскими были задержаны жители Кокшетау и города Тайынша Северо-Казахстанской области. У браконьеров было изъято 80 килограммов карпа и 6 сетей, общей длиной 420 метров, изготовленных из синтетического моноволокна.

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