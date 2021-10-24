Пожилой житель Экибастуза задержан за телефонный терроризм

УРАЛЬСК. 24 ОКТЯБРЯ - Останки были найдены в лесном массиве в районе поселка Желаево, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет региональное издание "Мой ГОРОД", полиция предполагает, что это может быть пропавшая без вести Дина Станько.

По словам дочери Дины Станько Валентины, ее мама ушла из дома вечером 24 августа в районе 6-го микрорайона. Тогда она пошла ненадолго к подруге. Дошла до нее, посидели немного, подруга проводила ее маму до мусорных контейнеров. С тех пор ее никто не видел.

Дочь говорила, что раньше мама никогда из дома вот так не уходила. Она может страдать частичной потерей памяти.

23 октября Валентина сообщила, что 3 октября в районе поселка Желаево в лесном массиве грибниками были найдены останки человека.

Мы точно не можем утверждать, что это мама, ждем результатов экспертизы", - говорит Валентина.

Сестра Дины Мария Хен сообщила, что им рассказали о найденных останках 4 октября.

От найденного тела практически ничего не осталось, череп и бедро. Пытались опознать по зубам, но мы не хотим в это верить, сомневаемся, как можно по этим останкам опознать, подали на тест-ДНК, который длится около двух месяцев. Недалеко нашли ее вещи: платье, носочек и ключи. Полицейский, который занимался розыском, говорил, что во время розыска ее видели то там, то тут. Надеемся, что она где-то есть и найдется живой. Дикие звери растащили все тело", - говорит Мария.

В пресс-службе департамента полиции ЗКО пояснили, что в поисках без вести пропавшей Станько был задействован весь личный состав управления полиции города. Были организованы поисковые мероприятия в Уральске, а также на прилегающей территории. Просматривались камеры видеонаблюдения возможного пути следования пропавшей. Параллельно проводился подворный обход жильцов домов и продавцов магазинов, расположенных в микрорайонах. Во время подворного обхода были установлены очевидцы, которые сообщили, что пропавшая проходила вдоль железной дороги в сторону поселка Желаево.

Максимально были разосланы ориентировки с фото пропавшей. Отрабатывались места возможного нахождения лиц без определенного места жительства: чердаки, подвалы, гаражи. Параллельно отрабатывались лесные массивы вдоль железнодорожной линии до поселка Желаево, окрестности поселка, все карьеры", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, 3 октября в районе поселка Желаево был обнаружен человеческий череп и останки костей, предположительно, женщины. Фрагменты обнаруженных останков направлены на судебную медицинскую экспертизу, после которой будет установлена причина смерти.

По данному факту начато досудебное расследование. Родственникам пропавшей Дины Станько были предъявлены фотографии с места происшествия, родственники опознали личные вещи пропавшей. Результаты стоматологической экспертизы подтвердили личность погибшей", - пояснили в пресс-службе ведомства.