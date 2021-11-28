Подозреваемый в изнасиловании сбежал из СИЗО в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. 27 НОЯБРЯ - В столице пресечен факт незаконной реализации более 4,5 тыс. литров дизтоплива, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу, спекуляцией занимался житель города.

В период с января по июнь 2021 года Н. Муканов приобретал у водителей грузовых автомашин дизельное топливо по цене ниже рыночной стоимости. При этом документов, подтверждающих законность их происхождения, не имелось.

В дальнейшем реализовывал дизтопливо по более высокой цене без сопроводительных накладных и других документов. При проведении оперативно-розыскных мероприятий изъято 4,6 тонны дизельного топлива".

Подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы условно.

В Агентстве подчеркнули, что незаконный оборот нефти и нефтепродуктов - это высокодоходный бизнес со значительным ущербом как для государства, так и для граждан.

Во-первых, страдает природа, загрязненная выбросами некачественного топлива. Во-вторых, государственный бюджет недополучает нефтяные доходы и сборы. В-третьих, создаются проблемы для потребителей, у которых ломаются двигатели от разбавленного бензина и дизеля", - отметили в ведомстве.





Ранее сообщалось, что в Актобе с территории ТОО пытались похитить пять бочек дизтоплива.







