В Алматинской области посетитель игрового клуба напал на администратора с удавкой

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ТАЛДЫКОРГАН. 21 ДЕКАБРЯ - Днем 8 декабря в дежурную часть Каратальского РОП департамента полиции Алматинской области с заявлением о разбойном нападении обратилась 47-летняя жительница Уштобе, работающая администратором в игровом клубе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам заявительницы, в зале находился один пьяный посетитель. Воспользовавшись отключением электроэнергии, он набросил на шею потерпевшей удавку и, угрожая расправой, потребовал денежные средства, сообщает Polisia.kz

Мужчина забрал из кассы 189 тысяч тенге, завладел ключами, закрыл двери клуба снаружи и скрылся. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 192 части 2 УК РК.

Полицейские на следующий день задержали 46-летнего местного жителя, который признался в преступлении. У него было изъято 18 тысяч тенге и сотовый телефон стоимостью 40 тысяч тенге, купленный на похищенные деньги. На остальные деньги он купил спиртные напитки, продукты, заплатил за квартиру и рассчитался за такси.

Как выяснилось, подозреваемый шесть раз попадал в поле зрения правоохранителей. Он имеет шесть судимостей за кражи, грабежи, угон и мошенничество. После водворения в ИВС, следственный судья санкционировал ему меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей.