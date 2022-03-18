Женщину с ребенком облили керосином и подожгли в Костанайской области

16 марта в дежурную часть управления города Рудного поступило сообщение о том, что 44-летний мужчина постучал в квартиру своих соседей. Он облил керосином и поджег 32-летнюю женщину с ребенком, которая открыла ему дверь", - написал на своей странице в Facebook начальник департамента полиции Костанайской области Ерлан Омарбеков.
Полицией начато досудебное расследование по статье "Покушение на убийство".
Подозреваемый арестован. В настоящее время проводятся следственные действия.
Расследование преступления взято мною под личный контроль. Ребенок в настоящее время находится в реанимации с серьезными ожогами - более 40%. За его жизнь борются медики. У женщины ожоги кистей рук. Установлено, что причиной поступка стала ссора между соседями и таким образом выяснялись отношения", - уточнил глава ДП.