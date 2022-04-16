В Алматы приезжий воровал госномера и требовал за них выкуп

АЛМАТЫ. 15 АПРЕЛЯ - В Алматы 26-летний приезжий из Карагандинской области воровал госномера с автомобилей и требовал за них выкуп, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Установлено, что злоумышленник приехал в Алматы неделю назад, информирует Polisia.kz

Преступник снимал государственные регистрационные номерные знаки с чужих автомобилей в спальных районах города и оставлял на лобовом стекле записку владельцу с предложением выкупить их за 10 тысяч тенге.

Только по нашему району установлена причастность подозреваемого к семи подобным кражам. Вину по этим эпизодам он признает. Но вместе с тем не исключается причастность и к другим преступлениям, имевшим место в других частях мегаполиса", - сообщил начальник отдела полиции при УП Ауэзовского района Елнур Кудретбаев.

По его словам, фигурант ранее дважды привлекался к уголовной ответственности за такие хищения.