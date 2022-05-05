Водку под видом лапши быстрого приготовления пытались нелегально ввезти в Казахстан

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АЛМАТЫ. 5 МАЯ - По сведениям управления полиции Алмалинского района Алматы, 25-летний гражданин Российской Федерации, находящийся в розыске, скрывался в Шымкенте, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным полиции, подозреваемый задержан в одной из квартир города Шымкента.

Полицейские из соседнего государства разыскивали фигуранта за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление и переработку наркотических средств, даже не зная о том, что в это время полицейские Алматы его ищут за совершение ряда мошеннических действий. По нашим данным, гражданин Е. разместил объявление на сайте о сдаче квартир по низкой цене. При этом сам он снимал эти квартиры на сутки, далее пересдавал их на длительный срок. Путем обмана и злоупотребления доверием, рассылая фиктивные договоры, мужчина требовал стопроцентную предоплату, а после отключал сотовый телефон. Для этого у него было несколько абонентских номеров, которые были изъяты в ходе обыска", - сообщил начальник управления полиции Алмалинского района полковник Есен Искаков.

По его словам, установлены банковские реквизиты, куда совершались переводы. Сейчас уже доказано 16 фактов мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по статье 190 УК РК.

Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Оперативники убеждены, что обманутых людей может быть намного больше.