Водку под видом лапши быстрого приготовления пытались нелегально ввезти в Казахстан

ТАРАЗ. 4 МАЯ - Нелегальный алкоголь под видом лапши быстрого приготовления пытались завести в Казахстан через пограничный пост "Айша-биби", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В Жамбылской области на пограничном посту "Айша-биби" задержаны два автотранспортных средства под управлением граждан Казахстана и Кыргызстана.
Выявлен факт незаконного ввоза на территорию Республики Казахстан алкогольной продукции в количестве 25 920 бутылок водки Parlament и Antivirus. При этом данная партия алкогольной продукции перевозилась под видом лапши быстрого приготовления Big Bon", - рассказали в пресс-службе Комитета государственных доходов РК.
Согласно результатам предварительного заключения общая стоимость задержанной партии алкогольной продукции составила 25 660 800 тенге.
По данному факту пресечения нелегального оборота алкогольной продукции ДЭР по Жамбылской области возбуждено уголовное дело.