Астанчанина задержали в Жамбылской области за перевозку крупной партии наркотиков

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ТАРАЗ. 12 ИЮЛЯ - Наркокурьера задержали на 360-м км автотрассы республиканского значения Алматы - Екатеринбург, возле поселка Шыганак Мойынкумского района, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Полицейские остановили автомашину ВАЗ-21014 под управлением 41-летнего жителя Нур-Султана, сообщает Polisia.kz

В ходе осмотра авто с применением служебной розыскной собаки по кличке Тея в салоне изъят белый полиэтиленовый пакет, внутри которого находился гашиш общим весом 3 кг 30 г.

Задержанный дал признательные показания и был водворен в ИВС Кордайского района.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконное хранение в целях сбыта наркотических средств в особо крупном размере", наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других участников данного преступления.