АЛМАТЫ. 15 ИЮЛЯ - В Алматы задержали адвоката, представлявшего интересы ОПГ, промышлявшей рейдерскими захватами бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
14 июля Агентство по финансовом мониторингу сообщило о результатах расследования в отношении группы лиц, промышлявших рейдерскими захватами.
Показательно поведение адвоката Жансейтова Бурхана, защищавшего интересы этой группы. 12 июля Жансейтов, получив информацию о проводимом негласном наблюдении за подозреваемыми, с целью воспрепятствования деятельности правоохранительного органа целенаправленно организовал провокацию, сообщает пресс-служба АФМ.
Жансейтов, заблокировав оперативную машину, проколол переднюю шину, пытался выбить стекло, провоцируя сотрудников на конфликт. Действия юриста сопровождались нецензурной бранью, угрозами применения силы в адрес сотрудников, находящихся в салоне автомобиля.
Все это происходило на глазах общественности, что указывает на его пренебрежительное отношение к окружающим, отличающееся особым цинизмом", - сообщили в АФМ.
На требования прибывших на место происшествия полицейских Жансейтов не реагировал, проявлял агрессию, всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей.
Более того, при сотрудниках полиции, оказывая им сопротивление, в их машине накинулся на оперативного работника АФМ, нанес ему телесные повреждения, несколько раз ударив по лицу.
Жансейтов с участием других адвокатов с целью воспрепятствования расследованию и создания ложного общественного мнения инсценировал ситуацию о якобы проводимой слежке за адвокатами, что не соответствовало действительности. Весь этот "спектакль" целенаправленно транслировался на одном из телеграмм-каналов", - пояснили в пресс-службе агентства.
Как бывший сотрудник полиции Жансейтов прекрасно осведомлен о последствиях рассекречивания оперативных мероприятий и личности негласного сотрудника.
В АФМ подчеркнули, что ранее аналогичный инцидент произошел в Нур-Султане, где Жансейтов также провоцировал сотрудников полиции, нападал на них, сопровождая это нецензурной бранью в адрес представителей власти.
Учитывая его особое дерзкое поведение, не соответствующее общепризнанным нормам, проявление явного неуважение к общественному порядку и органам власти, Жансейтов задержан. В рамках расследования будет дана соответствующая правовая оценка и другим его противоправным действиям", - сообщили в АФМ.