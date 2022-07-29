В Алматы вооруженные ножом юноши грабили прохожих

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Факт серийных разбойных нападений раскрыт сотрудниками полиции Медеуского района.
В порядке статьи 128 УПК РК по подозрению в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 192 "Разбой, то есть нападение с целью хищения чужого имущества, соединенное с насилием, группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия" задержаны подозреваемые - гражданин Д., 2005 года рождения, гражданин Ж., 2005 года рождения, гражданин Н., 2005 года рождения, и гражданин Б., 2003 года рождения. Они, угрожая ножом, избивали прохожих, забирали у них сотовые телефоны и другое имущество", - сообщил начальник управления полиции Медеуского района Даурен Утебаев.
По его словам, злоумышленники орудовал в парках и местах массового скопления людей. Нападали на беззащитных граждан и исключительно в темное время суток.
Задержанные признались в разбойных нападениях. В данный момент проверяется причастность задержанных к аналогичным ранее совершенным преступлениям по городу Алматы в целом, информирует Polisia.kz.
Граждан, пострадавших от преступных действий указанных лиц, призывают обратиться УП Медеуского района, позвонив по следующим номерам телефонов: 8(727) 254-48-02; 8-702-476-66-60.