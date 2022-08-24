Спор двух бывших партнеров по бизнесу закончился убийством в Жезказгане

Фото: скриншот из видео Polisia.kz
ЖЕЗКАЗГАН. 23 АВГУСТА - Тело 54-летнего мужчины с огнестрельным ранением обнаружено в квартире двухэтажного дома в Жезказгане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали 60-летнего жителя города. По словам подозреваемого, умерший является его бывшим партнером по совместному бизнесу. Впоследствии они дело прекратили, а имущество разделили. На этой почве между мужчинами возник конфликт, продолжавшийся в течение нескольких лет", - сообщается на официальной странице МВД в Telegram.
Подозреваемый пояснил, что находился в гараже и чистил охотничье ружье. В этот момент он увидел вышедшего во двор партнера и выстрелил в него.
По данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.