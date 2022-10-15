В Алматы осужденный сбежал из СИЗО

Алматы. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 14 октября осужденный совершил побег из следственного изолятора в Алматы, сообщает пресс-служба КУИС.

В настоящий момент сотрудники ДУИС и ДП региона организовали оперативно-розыскные мероприятия для задержания сбежавшего.

По данному факту департаментом полиции Алматы проводится досудебное расследование (по статье 426 Уголовного кодекса Республики Казахстан "Побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи"). В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РК подробности расследования и иные сведения не подлежат разглашению.

Кроме того, департаментом уголовно-исполнительной системы по Алматы начата служебная проверка.