В Караганде адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону

Караганда. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде перед началом судебного процесса 36-летний адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону, сообщает Polisia.kz.
22 октября после передачи денежных средств в размере 6,5 млн тенге и $2,9 тысячи сотрудники УБОП задержали 36-летнего адвоката. В ходе обыска принадлежащей ему автомашины полицейские изъяли еще $3100", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.
Отмечается, что юрист представлял потерпевшую сторону в уголовном деле, начатом по факту особо тяжкого преступления.
Лицо, проходящее по нему в качестве обвиняемого, предложило адвокату вознаграждение за подкуп потерпевшей стороны для дачи ложных показаний. Последний согласился выступить в качестве посредника", - добавили в полиции.
По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 422 УК РК (Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, связанные с обвинением в особо тяжком преступлении).