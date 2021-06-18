Акмолинские полицейские пресекли факт торговли людьми

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КОКШЕТАУ. 17 ИЮНЯ - В первый день проведения оперативно-профилактического мероприятия "Стоп-трафик" акмолинские полицейские пресекли преступление, связанное с торговлей людьми, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники отдела криминальной полиции УП Кокшетау установили подозреваемую, 1994 года рождения, которая путем угроз и шантажа вовлекла в занятие проституцией свою знакомую. По данному факту начато досудебное производство по части 1 статьи 308 УК РК (Вовлечение в занятие проституцией), сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.

В отношении подозреваемой избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".

С 16 по 18 июня в Акмолинской области стартовало оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп-трафик".

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