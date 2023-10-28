23.10.2023, 13:40 118071
Антикор подтвердил факт задержания экс-министра юстиции Бекетаева
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Антикоррупционной службе подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции является Марат Бекетаев.
Подтверждаем, что задержанным лицом является экс-министр юстиции М. Бекетаев", - говорится в ответе Антикора на официальный запрос Zakon.kz.
В ведомстве отметили, что в данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу на 2 месяца.
Ранее Антикор сообщал о задержании экс-министра юстиции, но не уточнил, о ком именно речь.
Задержан экс-министр юстиции по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Он пролоббировал интересы аффилированной компании путем заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг, чем причинил особо крупный ущерб государству. Работа по возврату активов продолжается", - рассказали в Антикоре.
В настоящее время подозреваемый с санкции суда заключен под стражу.
Другая информация в интересах следствия разглашению не подлежит", - добавили в пресс-службе ведомства.
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27.10.2023, 13:17 22746
Экс-депутата Актобе арестовали на 15 суток за пьяное вождение
Фото: Акорда
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Актобе. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывшего депутата гормаслихата Актобе Санию Муратову взяли под административный арест на 15 суток за вождение в нетрезвом виде.
Во исполнение постановления административного суда от 26 октября текущего года Сания Муратова помещена в специальный приемник для административно задержанных УП Актобе на 15 суток. Другая информация разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе ДП Актюбинской области.
В отношении экс-депутата составлен протокол и вынесено судебное постановление по статьям 596 "Нарушение правил размещения транспортного средства на проезжей части, встречного разъезда или обгона" и статье 608 КоАП РК "Вождение транспортного средства в нетрезвом виде".
Напомним, депутат гормаслихата Актобе Сания Муратова попалась пьяной за рулем "Лексуса".
Суд признал Муратову виновной и назначил 15 суток ареста. Ее лишат водительских прав на семь лет. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщал ранее портал "Мой город".
По его информации, Сания Муратова состояла в постоянной комиссии маслихата по социально-культурному развитию и делам молодежи. После скандала она написала заявление о сложении депутатских полномочий. Муратова также руководит фитнес-центром.
27.10.2023, 11:32 24966
В хищении свыше 36 млн тенге подозревается руководитель ТОО в Шымкенте
Акимат заплатил подрядчику за фактически невыполненные работы и непоставленные товары
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Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Енбекшинского района Шымкента выявила растрату бюджетных средств одним из подрядчиков акимата, сообщает пресс-служба ведомства.
Подрядчику заплатили за фактически невыполненные работы и непоставленные товары.
Договор между аппаратом акима Енбекшинского района Шымкента и ТОО на содержание мест захоронений на общую сумму 24,5 млн тенге был заключен в марте прошлого года. Еще 18 договоров на общую сумму 37,9 млн тенге акимат заключил с подрядчиком с 2021 по 2023 годы.
В ходе проверки прокуроры провели осмотр и сверили с актами выполненных работ, где установили принятие и оплату заказчиком отдельных видов работ и товаров, которые фактически отсутствовали. Согласно заключению аудиторской проверки сумма невыполненных работ и непоставленных товаров составила 36,1 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.
В этой связи ведомство инициировало досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере). Материалы направлены в департамент Агентства по противодействию коррупции Шымкента.
Ранее Антикор сообщал, что в Талдыкоргане 23 человека привлечены к уголовной ответственности за хищения в школах.
27.10.2023, 09:25 29206
Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте: подозреваемый задержан Дополнено
Злоумышленник наносил удары ногами по голове
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Шымкент. 27 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Мужчину до смерти избили возле рестобара GQ style на проспекте Тауке хана в Шымкенте.
Подозреваемый в жестоком преступлении напал на 54-летнего мужчину 26 октября около 18.00. Злоумышленник наносил удары ногами по голове, сообщает Otyrar.kz.
На место прибыла скорая, однако медики не смогли помочь пострадавшему. От полученных травм он скончался.
Ведется поиск подозреваемого в убийстве.
Дополнено, 27.10.2023, 12.05
Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Шымкенте.
Следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался местный житель, 1969 г.р. Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого от удара в область головы потерпевший скончался", - сообщает Polisia.kz.
Возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". 42-летний подозреваемый арестован. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте из-за ревности до смерти избили горожанина.
Стоит отметить, что в последнее время в Казахстане участились конфликты среди молодежи, сопряженные с особой жестокостью. На учете ОВД состоит 3924 ребенка, на внутришкольном учете - 6278 детей.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
Напомним, в мае в результате массовой драки в Алматы пострадали несколько молодых людей, которые заступились за девушку. Один из пострадавших получил сильное сотрясение мозга, ему грозит потеря зрения. Инцидент с нападением толпы на молодых людей вызвал большой общественный резонанс.
Адвокат потерпевшей стороны Айбол Туменбаев рассказал журналисту Kazakhstan Today о ходе расследования громкого дела о нападении организованной криминальной группы на защитников девушки, спасших ее от публичного унижения. По его словам, следствие затягивается по непонятным причинам и недостаточно информирует о соответствующих действиях.
26.10.2023, 17:35 53671
Верховный суд отменил оправдательный приговор экс-главе Атырауского НПЗ
В пресс-службе Верховного суда подтвердили информацию
Фото: gov.kz
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Атырау. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Верховный суд Республики Казахстана отменил оправдательный приговор бывшему генеральному директору Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрату Данбаю.
В пресс-службе Верховного суда журналисту Kazakhstan Today подтвердили информацию об отмене оправдательного приговора в отношении экс-генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода Шухрата Данбая и директора департамента по закупкам Каната Сейдуалиева.
Напомним, в феврале прошлого года стало известно, что в Алматы задержан бывший генеральный директор АНПЗ Шухрат Данбай. Позже выяснилось, что экс-главу завода обвиняют в хищении денежных средств, выделенных на приобретение оборудования для нужд Атырауского НПЗ.
В начале 2023 года Шухрата Данбая осудили за превышение должностных полномочий на три с половиной года ограничения свободы. В мае стало известно, что экс-директор АНПЗ оправдан по делу о нанесении крупного ущерба.
26.10.2023, 16:24 56581
Столичная спортшкола пыталась незаконно провести госзакуп велосипедов на 178 млн тенге
Виновные должностные лица привлечены к ответственности
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане отменены незаконные государственные закупки на 178 миллионов тенге, которые планировала провести спортивная школа города, сообщает столичная прокуратура.
Столичные прокуроры выявили, что одна из спортивных школ города неправомерно объявила конкурс на портале государственных закупок. Школа планировала приобрести велосипеды для системы Astana Bike, которая находится на балансе у другого юридического лица.
Вышеуказанные действия противоречат положениям Бюджетного кодекса и не соответствуют видам деятельности школы, утвержденной уставом", - пояснили в ведомстве.
По акту надзора прокуратуры отменены незаконные закупки на сумму 178 миллионов тенге, виновные должностные лица привлечены к ответственности.
Ранее сообщалось, что в Павлодаре отменили 11 незаконных договоров о госзакупках на 6 млрд тенге.
Также напомним, что с начала года госаудит выявил нарушения в госзакупках на 194 млрд тенге.
26.10.2023, 12:14 64146
Свыше 5,5 млрд тенге долгов выплатили бывшие собственники Риддерской ТЭЦ
Фото: primeminister.kz
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Риддер. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе следствия, проводимого департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу по Восточно-Казахстанской области, бывшие собственники Риддерской ТЭЦ выплатили свыше 5,5 млрд тенге долгов, сообщает пресс-служба АФМ.
Таким образом, станция по производству тепловой энергии передана на безвозмездной основе в государственную собственность без долгов", - пояснили в агентстве.
В пресс-службе заявили, что бывшие должностные лица Риддерской ТЭЦ расхищали средства, предназначенные на ремонтные работы, в результате горожане переживали многократные сбои при подаче тепловой энергии. В отношении экс-руководителей теплоэлектроцентрали ведется расследование по факту мошенничества с причинением ущерба государству в особо крупном размере - в сумме 4,1 млрд тенге.
Напомним, с ноября прошлого года на Риддерской ТЭЦ постоянно происходили аварии. Самая крупная из них случилась в ноябре. Тогда без тепла остались более 22 тысяч абонентов. В городе был введен режим ЧС. В конце января текущего года аварийную станцию Риддера приобрели инвесторы, имеющие большой опыт в теплоэнергетике. Однако уже в начале февраля на ТЭЦ вышло из строя новое оборудование. 17 марта на ТЭЦ Риддера вышли из строя два котла.
Жителям города пообещали сделать перерасчет за некачественное предоставление услуги. Спустя пять дней, 22 марта, на ТЭЦ вновь произошла авария. После нее аким ВКО Даниал Ахметов заявил, что новые владельцы станции допустили технологические нарушения, не проводили инженерный контроль, что и привело к очередной критической ситуации. Переговоры о передаче компании в госсобственность тоже зашли в тупик.
Владелец предлагал забрать теплоэлектроцентраль вместе со всеми долгами, но это невозможно, уверяли власти. 23 марта на теплоэлектроцентрали произошел хлопок угольной пыли. Взрывной волной разрушило ограждающие конструкции площадью около 80 квадратных метров. Генпрокуратура по результатам проверки установила на ТЭЦ свыше 240 нарушений законодательства. В апреле в домах Риддера вновь стало холодно из-за очередной аварии на ТЭЦ.
26.10.2023, 11:02 66141
Экс-министра юстиции Бекетаева задержали при попытке покинуть страну - Генпрокуратура
Фото: primeminister.kz
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Астана. 26 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель генерального прокурора Республики Казахстан Асет Чиндалиев в кулуарах сената сообщил, что бывший министр юстиции Марат Бекетаев был задержан при попытке скрыться из страны, передает корреспондент агентства.
Уголовное дело возбуждено по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшими особо крупный ущерб государству. Бекетаев действительно был задержан при попытке скрыться из страны", - заявил Асет Чиндалиев.
Ранее Антикор сообщал о задержании экс-министра юстиции, но не уточнил, о ком именно речь. Позже в ведомстве подтвердили, что задержанным экс-министром юстиции является Марат Бекетаев.
В ведомстве отметили, что в данный момент подозреваемый с санкции суда заключен под стражу на 2 месяца.
24.10.2023, 15:15 139196
Убийство спортсменки в Актау: на полицейских заведено уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов пытались укрыть преступление и создавали определенные препятствия для его своевременного раскрытия
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Актау. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау заведено уголовное дело в отношении двух полицейских, которые собирали материалы по делу об убийстве и изнасиловании 21-летней спортсменки.
В отношении сотрудников правоохранительных органов ведется уголовное дело по статье 362 "Превышение власти или должностных полномочий", сообщает Lada.kz.
Ранее адвокат потерпевшей стороны заявила, что некоторые сотрудники правоохранительных органов пытались укрыть преступление и создавали определенные препятствия для его своевременного раскрытия.
Тело 21-летней спортсменки из Актау было обнаружено в районе водозаборного канала МАЭК 2 июля. Полиция сначала завела уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства", позже переквалифицировала дело на статью "Оставление в опасности".
Родственники двукратной чемпионки Казахстана тогда отрицали версию суицида. Они были уверены, что девушку убили и попытались сымитировать самоубийство. После общественного резонанса полиция переквалифицировала дело на статью "Убийство". 13 октября материалы дела были переданы в суд.
В убийстве и изнасиловании девушки подозревают ее молодого человека.
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Казахстан столкнулся с систематическим дефицитом электроэнергии. При этом уже сейчас наблюдается сокращение имеющихся резервов мощности. Кроме того, в стране сложилась недопустимо высокая степень износа энергооборудования. Аварии оставляют без электричества целые города. По мнению экспертов, спасением от энергодефицита на долгие годы может стать строительство АЭС. Как Вы относитесь к данной инициативе?