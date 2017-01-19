Бывшему премьер-министру Казахстана сократили срок лишения свободы

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
19 января 2017
  • 16
  • :
  • 10
Все области
Пасмурно
днем 4º    ночью -7º
17:00
.
Aнонс

Бывшему премьер-министру Казахстана сократили срок лишения свободы19.01.2017
Криминал  13:26

Караганда. 19 января. Kazakhstan Today - Сегодня Абайский районный суд Карагандинской области удовлетворил ходатайство осужденного экс-премьер-министра Казахстана Серика Ахметова о снижении ему срока наказания в соответствии с законом "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК", сообщает корреспондент агентства.

"Представление рассмотрено в здании исправительного учреждения АК 159/18 департамента Комитета уголовно-исполнительной системы. Судья Гульнара Миханова удовлетворила представление. Осужденному Серику Ахметову неотбытая часть наказания сокращена на одну четвертую часть, то есть на 1 год 7 месяцев и 11 дней", - сказал координатор работы со СМИ, судья Абайского районного суда Карагандинской области Ардак Жумашев.

Учитывая, что судебные слушания проводились на территории режимного объекта - колонии АК 159/18 департамента уголовно-исполнительной системы, журналистов в зал не пустили.

Как сообщалось ранее, Серик Ахметов и 20 бывших руководителей государственных и частных организаций был осуждены приговором спецсуда по уголовным делам 11 декабря 2015 года. Серик Ахметов получил максимальный срок из всех осужденных - 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по статье 176 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), статье 310 УК (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), и статье 307 УК (Злоупотребление должностными полномочиями).

14 марта апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда снизила Ахметову срок наказания до 8 лет лишения свободы.
Просмотров: 1418
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   криминал
19.01.2017   13:26
Бывшему премьер-министру Казахстана сократили срок лишения свободы
19.01.2017   11:53
Фото: blamper.ru
В Акмолинской области ищут виновника смертельной аварии на трассе Алматы - Екатеринбург
19.01.2017   11:11
Фото: www.caravan.kz
В Карагандинской области во взятках и поборах изобличили ответственных сотрудников двух министерств
19.01.2017   10:20
Серийного автоугонщика задержали в Шымкенте
18.01.2017   19:44
В Атырауской области замначальника РОВД продал чужой автомобиль
Читаемое
Видео
Фоторепортажи
﻿
Наши партнёры
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today
Яндекс.Метрика