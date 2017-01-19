Бывшему премьер-министру Казахстана сократили срок лишения свободы

Караганда. 19 января. Kazakhstan Today - Сегодня Абайский районный суд Карагандинской области удовлетворил ходатайство осужденного экс-премьер-министра Казахстана Серика Ахметова о снижении ему срока наказания в соответствии с законом "Об амнистии в связи с 25-летием Независимости РК", сообщает корреспондент агентства.

"Представление рассмотрено в здании исправительного учреждения АК 159/18 департамента Комитета уголовно-исполнительной системы. Судья Гульнара Миханова удовлетворила представление. Осужденному Серику Ахметову неотбытая часть наказания сокращена на одну четвертую часть, то есть на 1 год 7 месяцев и 11 дней", - сказал координатор работы со СМИ, судья Абайского районного суда Карагандинской области Ардак Жумашев.

Учитывая, что судебные слушания проводились на территории режимного объекта - колонии АК 159/18 департамента уголовно-исполнительной системы, журналистов в зал не пустили.

Как сообщалось ранее, Серик Ахметов и 20 бывших руководителей государственных и частных организаций был осуждены приговором спецсуда по уголовным делам 11 декабря 2015 года. Серик Ахметов получил максимальный срок из всех осужденных - 10 лет лишения свободы в колонии общего режима. Он признан виновным по статье 176 УК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества), статье 310 УК (Незаконное участие в предпринимательской деятельности), и статье 307 УК (Злоупотребление должностными полномочиями).

14 марта апелляционная коллегия по уголовным делам Карагандинского областного суда снизила Ахметову срок наказания до 8 лет лишения свободы.

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