Бухгалтера одной из алматинских школ подозревают в хищении более 57 млн тенге

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Алматы. 17 января. KAZAKHSTAN TODAY - Бухгалтера общеобразовательной школы № 141 в Алматы подозревают в хищении более 57 млн тенге, сообщили в алматинском филиале РОО "Әділдік жолы".





Согласно аудиторскому заключению бухгалтер школы в период с 2019 по 2023 годы занималась хищением бюджетных средств и нанесла ущерб государству на сумму 57 773 400 тенге", - рассказали в пресс-службе общественной организации.





Департаментом экономических расследований по городу Алматы 16 января 2024 года начато досудебное расследование по статье УК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенные в особо крупном размере".





Санкция данной статьи УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.





В "Әділдік жолы" добавили, что всего с начала 2023 года по обращениям организаций возбуждены 5 уголовных дел по хищениям в школах, ущерб по которым составил более 400 млн тенге.



