Бывшему министру обороны РК продлили арест

НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Бывшему министру обороны Республики Казахстан Мурату Бектанову продлили срок содержания под стражей до 20 июня, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, информирует "Хабар 24".
Напомним, ранее глава государства освободил его от должности. А в конце февраля Бектанова задержали и водворили в изолятор временного содержания.
Его подозревают в бездействии во время январских событий. В отношении экс-министра сотрудники Генеральной прокуратуры проводят досудебное расследование по 452-й статье Уголовного кодекса.
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В Мангистауской области чиновник заплатит за взятку штраф в размере 28 млн тенге
31.05.2022, 19:23 13381
Фото: Depositphotos
АКТАУ. 31 МАЯ - 30 мая приговором Актауского городского суда экс-заместитель руководителя управления сельского хозяйства Бактыбай Изимтаев признан виновным по факту получения взятки от поставщиков солнечных панелей за общее покровительство при выдаче субсидий и ему назначен штраф в размере 28 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Кроме этого, он пожизненно лишен права занимать должности в государственных органах, сообщает Антикор.
Также осуждены поставщики солнечных панелей Шынболат Кумар, Жаксылык Аралбаев за дачу взятки и им назначен штраф в размере 2,6 млн тенге каждому.
Помимо этого, суд признал виновным владельца ИП "Байсырымов" па факту мошенничества, выраженного в получении суммы субсидий путем предоставления подложных документов, ему назначено 3 года ограничения свободы.
В результате преступной деятельности осужденных государству нанесен ущерб в размере 6,9 млн тенге.
В Нур-Султане пресечена деятельность финпирамиды Sincere Systems
31.05.2022, 14:13 18316
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 31 МАЯ - Столичным департаментом Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу пресечена деятельность финансовой пирамиды Sincere Systems, замаскированной под маркетинговую компанию в сфере инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Организаторы финансовой пирамиды предлагали доверчивым гражданам вносить большие суммы в инвестиционные проекты, обещая получение высокого вознаграждения за счет привлечения новых участников", - проинформировали в пресс-службе АФМ.
Сообщается, что начато досудебное расследование в отношении должностных лиц компании по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамидой группой лиц по предварительному сговору.
Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК в интересах следствия разглашению не подлежат", - добавили в пресс-службе.
Дело замакима Атырауской области поступило в суд
31.05.2022, 13:42 19146
Фото: sotreport.kz
АТЫРАУ. 31 МАЯ - Дело заместителя акима Атырауской области и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела поступило в суд, передает KAZAKHSTAN TODAY.
26 мая в производство суда № 2 города Атырау поступило уголовное дело в отношении заместителя акима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой и руководителя управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области Акылбека Рыскалиева", - сообщает azh.kz со ссылкой на пресс-службу областного суда.
Заместитель акима Атырауской области и руководитель управления культуры обвиняются по пункту 2 части 3 статьи 366 УК (Получение взятки группой лиц по предварительному сговору).
Ранее сообщалось, что заместитель акима Атырауской области и руководитель областного управления культуры задержаны по подозрению в получении взятки в размере 5 млн тенге.
Напомним, в Казахстане на дачу взяток приходится треть коррупционных преступлений.
Житель Акмолинской области подозревается в убийстве сожительницы
31.05.2022, 11:51 21581
КОКШЕТАУ. 31 МАЯ - Акмолинские полицейские задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 44-летней сожительницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
28 мая в Буландинский районный отдел полиции поступило телефонное сообщение фельдшера сельской врачебной амбулатории об обнаружении при выезде на вызов по оказанию срочной медицинской помощи тела погибшей женщины с гематомами на лице, информирует Polisia.kz.
Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейскими установлен подозреваемый, им оказался 39-летний сожитель погибшей женщины.
По данному факту Буландинским РОП начато досудебное расследование по статье 99 УК РК (Убийство).
Подозреваемый заключен под стражу.
Подростка жестоко избили в Шымкенте
31.05.2022, 11:40 22186
ШЫМКЕНТ. 31 МАЯ - В Шымкенте ведется следствие по факту избиения школьника, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соцсетях и мессенджерах распространилось видео избиения школьника. На кадрах видно, как двое парней выясняют отношения. Позднее словесная перепалка перерастает в драку. Все происходящее наблюдают еще несколько подростков, кто-то из них успел снять происходящее на камеру. В самом конце видео согнувшегося от боли парня беспощадно пинают по лицу, сообщает издание Otyrar.kz.
По словам матери пострадавшего школьника, инцидент произошел 27 мая. По ее словам, это была не драка, а групповое жестокое избиение, после чего ее сын попал в больницу. Женщина просит полицейских разобраться в деталях дела и наказать обидчиков по всей строгости закона.
В прокуратуре мегаполиса пояснили, что заявление принято в районном отделе полиции, начата соответствующая проверка. Дело находится на контроле прокуратуры района. Ведется следствие. По словам правоохранителей, ответственность понесут родители обидчиков.
По предварительной версии, семеро жителей Павлодарской области скончались от суррогатного алкоголя
31.05.2022, 10:36 23086
ПАВЛОДАР. 31 МАЯ - По предварительным данным полиции, причиной смертельного отравления семерых жителей Павлодарской области стал суррогатный алкоголь, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Начато досудебное расследование, статья 306, она подразумевает "выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека", - сообщил заместитель начальника ДП Павлодарской области Жаскайрат Каиров.
Тела троих погибших обнаружили дома, еще четверо позже скончались в реанимации. Самому старшему из них 57, младшему 32 года. Среди умерших - отец с сыном. Смертельной жидкостью угостил всех односельчанин, сам он ничего не пил, сообщает телеканал КТК.
Следователям предстоит выяснить, где сельчанин взял суррогатный алкоголь.
Известно, что после выпитого у мужчин стали отказывать внутренние органы и центральная нервная система, что и привело к летальному исходу. Тела и остатки жидкости отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.
"Было выпито наподобие спиртосодержащего вещества, изначально с предварительным диагнозом шло отравление суррогатами алкоголя", - сказал глава областного управздрава Айдар Сейтказинов.
Напомним, 27 мая в 22.17 в селе Иртышск в доме обнаружены тела хозяина 1955 года рождения и его 32-летнего сына. 28 мая в 07.15 в районной больнице скончался сельчанин 1975 года рождения, в 18.00 здесь скончался еще один мужчина 1969 года рождения. В этот же день в 07.24 в доме найдено тело пенсионера 1957 года рождения. 29 мая стало известно о кончине пациентов 1980 и 1974 годов рождения. Полицией установлено, что все погибшие ранее употребляли жидкость неизвестного происхождения.
Руководители областных СДЮШОР осуждены за дачу взятки
31.05.2022, 09:32 24146
КЫЗЫЛОРДА. 31 МАЯ - Должностные лица в сфере спорта осуждены за дачу взятки проверяющему, передает KAZAKHSTAN TODAY.
27 мая 2022 года в Кызылординской области состоялся обвинительный приговор в отношении руководителя областного управления физической культуры и спорта Оспанова, которому назначено наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов тенге", - сообщает пресс-служба Антикоррупционной службы.
Этим же приговором к различным штрафам от 10 до 20 миллионов тенге осуждены 5 директоров областных специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва - Джумабаев, Ильин, Акбергенов, Сексембаев и Кикбаев.
Все вышеуказанные лица признаны виновными в покушении на дачу взятки проверяющему лицу в размере 6,5 миллиона тенге за вынесение положительного решения по проводимому анализу деятельности спортивных школ области", - рассказали в ведомстве.
Осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Две группы лжесотрудников банков задержаны в трех городах Казахстана
30.05.2022, 19:18 24356
КАРАГАНДА. 30 МАЯ - В течение недели карагандинские полицейские в трех городах задержали две группы лжесотрудников банков, нанесших потерпевшим ущерб на сумму более 50 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
6 мая в Старогородской отдел полиции обратился 38-летний житель Темиртау. Ему в течение 13 дней звонил "сотрудник" одного из банков и под предлогом сохранения его денежных сбережений завладел 11 млн тенге. Потерпевший перевел средства через мобильный банкинг на неустановленный счет, сообщает Polisia.kz.
В ходе проведения спецоперации сотрудники криминальной полиции в Алматы по подозрению в совершении этого преступления задержали двоих карагандинцев, 31 и 27 лет. В ходе обыска у мужчин обнаружены платежные карты нескольких банков (одна из которых безымянная) и чужое удостоверение личности. В то же время в Караганде по месту жительства задержанных также проводились следственные действия. Здесь у них обнаружены несколько карт оплаты", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.
Ранее сотрудники департамента полиции Карагандинской области совместно со службой безопасности банка задержали группу лиц, также использовавшую чужие банковские карты. Они пытались снять деньги, оформленные в качестве кредита потерпевшей и перечисленные мошеннику. В ходе следственных действий у задержанного изъято около 9 млн тенге и семь платежных карточек разных банков, сотовые телефоны, флеш- и сим-карты, также интернет-роутеры. Ущерб составляет около 40 млн тенге.
По всем фактам зарегистрированы уголовные дела по статье 190, часть 3, УК РК, с санкции суда все подозреваемые арестованы. Полицейскими проверяется их причастность к другим аналогичным фактам мошенничества на территории РК.
Лжесотрудникам банка грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Ранее в Карагандинской области выявлена ОПГ, занимавшаяся выпиской фиктивных счетов-фактур.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?