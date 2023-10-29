Бывшему вице-министру МИИР вынесли приговор

Рассказать друзьям

Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему вице-министру индустрии и инфраструктурного развития Тимуру Токтабаеву. Он приговорен к семи годам лишения свободы, - Межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор бывшему вице-министру индустрии и инфраструктурного развития Тимуру Токтабаеву. Он приговорен к семи годам лишения свободы, сообщили в суде.





Токтабаеву предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.





Вице-министр, злоупотребляя должностными полномочиями и проведя прямые переговоры, заключил от лица министерства с курируемым им АО контракт на разведку твердых полезных ископаемых на месторождении в Костанайской области. Причем контракт подразумевал дальнейшую незаконную передачу права недропользования на разведку аффилированной с ним ТОО "С". В этом ТОО через доверенное лицо он имел долю в 20%. Тогда как на указанном месторождении ранее были установлены промышленные запасы никель-кобальтовых руд и имелся расторгнутый контракт по добыче с ТОО "Г", - рассказали в суде.





Месторождение было подготовлено к промышленной отработке и подлежало выставлению на аукцион для заключения контракта или лицензии на добычу как объект с утвержденными балансовыми запасами промышленной категории, что позволило бы государству после аукциона получить значительные поступления в бюджет - более 40,6 млрд тенге.





Позже вице-министр продал третьим лицам эту 20-процентную долю в уставном капитале ТОО "С", причем 10% из них за 425 млн тенге.





В результате указанных преступных действий была нарушена нормальная, регламентированная законом деятельность органов госуправления. Вице-министр незаконно передал АО "К" на разведку месторождение с балансовыми промышленными запасами на сумму свыше 5,5 трлн тенге. АО "К" передало право на недропользование ТОО "С" с дальнейшим намерением заключения контракта на добычу", - говорится в сообщении.





Прокурор просил признать подсудимого виновным и назначить ему 7 лет лишения свободы. Подсудимый вину не признал и просил суд его оправдать.





Суд принял во внимание наличие у подсудимого малолетних детей и признал отягчающим обстоятельством нарушение им принятой присяги.





Подсудимый признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и осужден к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе", - сообщили в суде.





Приговор не вступил в законную силу.



