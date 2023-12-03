02.12.2023, 09:34 35491
"Черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
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Степногорск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Группу "черных" старателей с золотом на 130 млн тенге задержали в Степногорске.
Как сообщает Polisia.kz, преступная группа состояла из работников золотодобывающего предприятия, которыми руководил мастер технологического участка.
Подозреваемые намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу. Для реализации своих преступных намерений злоумышленники использовали слепые зоны, которые не охватываются системой видеонаблюдения, после чего похищенное пытались вынести в рабочей одежде. У задержанных изъято порядка 7 кг концентрата, содержащего 4,5 кг чистого золота, что в денежном эквиваленте составляется более 130 млн тенге", - рассказали в полиции.
Члены преступной группы арестованы и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование проводится по факту кражи, совершенной в особо крупном размере.
На этой неделе сотрудники АФМ изъяли у "черных" старателей более килограмма золотых слитков на сумму свыше более 35 млн тенге.
Напомним, в минувшем году несколько групп "черных" старателей задержали в Улытауской, Абайской и Жетысуской областях.
После гибели нескольких старателей на руднике Бестобе сотрудники компании "Алтыналмас" не раз предупреждали, что нахождение в неработающей шахте опасно для жизни, поскольку вентиляционные и другие инженерные системы не работают. Однако "черных" старателей это не останавливает.
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02.12.2023, 09:11 36511
Нарколаборатория на дому: полиция изъяла 55 кг мефедрона в Алматинской области
Фото: Polisia.kz
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Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области ликвидирована нарколаборатория по изготовлению синтетических наркотиков, на месте изъято 55 кг мефедрона.
Задержаны двое жителей Алматы, которые на территории частного дома организовали нарколабораторию. При обыске помещений изъято 3 тонны прекурсоров (вещества, используемые при производстве и изготовлении наркотиков), лабораторное оборудование (реактор, стеклянные колбы) и 55 кг готовой продукции психотропного вещества мефедрон", - сообщает Polisia.kz.
Также в Семее задержаны четыре жителя Алматы, которые организовали интернет-магазин по реализации наркотиков на территории Алматы, Алматинской области и области Абай.
Задержания проводились одновременно в городах Алматы и Семее, проведено 8 обысков, изъяты наркотики, упаковочные материалы, деньги и ноутбуки", - говорится в сообщении полиции.
По итогам проведенной операции деятельность интернет-магазина прекращена, подозреваемые задержаны в уголовно-процессуальном порядке.
Кроме того, в Жамбылской области задержана 63-летняя жительница Тараза, которая на протяжении длительного времени занималась крупными поставками и реализацией героина в городе.
Всего за 10 дней республиканской операции "Правопорядок" из незаконного оборота в стране изъято 337 кг различных наркотических средств, в том числе 87 кг синтетических наркотиков и более 7 тысяч таблеток трамадола.
Ранее крупную нарколабораторию ликвидировали в Жамбылском районе Алматинской области. Задержаны организаторы и закладчик.
01.12.2023, 21:14 54461
Приговор Нурлану Масимову оставили без изменений
Суд апелляционной инстанции счел, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу не установлено
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Павлодар. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский областной суд оставил без изменений приговор бывшему начальнику областного департамента полиции Нурлану Масимову, сообщает пресс-служба суда.
Дело рассматривалось по апелляционным жалобам стороны защиты.
Там напомнили, что ранее Масимова приговорили к 10 годам лишения свободы. Экс-начальника полиции и его подельников признали виновным в совершении присвоения и растраты вверенного чужого имущества и ущербе государству на сумму свыше 423 млн тенге. Его также обвинили в получении взятки и умышленном незаконном пересечении государственной границы РК. Однако позже адвокат осужденного подал апелляционную жалобу.
В апелляционной жалобе осужденные М. и С. и их защитники просили приговор отменить ввиду существенных нарушений уголовно-процессуального закона и направить дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе. Осужденный Е. полностью возместил ущерб, причиненный преступлением, а также процессуальные издержки и иные взысканные приговором суммы. Поэтому просил приговор изменить и назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Прокурор просил приговор в отношении М. и С. оставить без изменения, а в отношении Е. - изменить и снизить размер наказания с учетом полного возмещения ущерба", - рассказали в суде.
Суд апелляционной инстанции счел, что существенных нарушений уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, по делу не установлено.
Таким образом, приговор в отношении Масимова и его бывшего заместителя Дамира Сиразидимова оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения. В то же время приговор в отношении предпринимателя Евгения Евковича пересмотрен в сторону смягчения наказания. Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
В начале прошлого года Нурлан Масимов был освобожден от должности начальника департамента Павлодарской области. Позже стало известно, что Антикор начал в отношении экс-начальника полиции досудебное расследование. Нурлана Масимова объявили в розыск. 13 июля он был задержан на территории ВКО при попытке пересечения государственной границы с Россией по поддельным документам.
01.12.2023, 14:58 64751
Более 200 гектаров земли незаконно оформили чиновники в Туркестанской области
Руководитель отдела земельных отношений в сговоре со своим предшественником провел махинации с участками стоимостью 326 млн тенге
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Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области чиновники подозреваются в незаконном оформлении земельных участков на 326 млн тенге, сообщает областная прокуратура.
По информации ведомства, руководитель отдела земельных отношений акимата Толебийского района подозревается в том, что он с использованием своего служебного положения по предварительному сговору со своим предшественником незаконно оформил на него более 200 га плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 млн тенге.
В отношении должностных лиц акимата Толебийского района начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, выраженного в составлении незаконных актов с предоставлением перспективных земель из специального земельного фонда района.
Подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению.
Напомним, экс-акима Атырау арестовали за махинации с землей.
01.12.2023, 12:23 70241
В Туркестанской области бухгалтеров районных отделов образования подозревают в хищении более 2 млрд тенге
К уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования региона, 4 из них взяты под стражу
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Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по Туркестанской области проводится досудебное расследование в отношении бухгалтеров отделов образования Шардаринского и Сарыагашского районов. Они подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах на системной основе, сообщает пресс-служба Антикора.
По версии следствия, подозреваемые с 2020 по 2023 год путем перечисления денег на счета лиц, не работающих в сфере образования, а также начисляя завышенную заработную плату работникам школ, совершили хищение в сумме около 2,6 млрд тенге.
К уголовной ответственности привлекаются 17 лиц из сферы образования Туркестанской области, 4 из них взяты под стражу.
В целях возмещения ущерба наложены обременения и арестованы 39 объектов недвижимости, 44 автомашины, ювелирные изделия и деньги фигурантов уголовных дел.
Ранее сообщалось, что прокуратурой города Каражала Улытауской области выявлены факты хищения бюджетных средств в больнице поселка Жайрем. Бухгалтеры медицинского учреждения Б. и Т. в 2021-2022 годах незаконно перечислили 5,1 млн тенге лицам, фактически не работавшим в больнице. В дальнейшем похищенные средства присвоены бухгалтерами.
01.12.2023, 11:28 73141
В Улытауской области осудили бухгалтеров больницы за хищения
Бухгалтеры незаконно перечислили 5,1 млн тенге лицам, фактически не работавшим в больнице
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Жезказган. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой города Каражала Улытауской области выявлены факты хищения бюджетных средств в больнице поселка Жайрем, сообщает пресс-служба надзорного органа.
Бухгалтеры медицинского учреждения Б. и Т. в 2021-2022 годах незаконно перечислили 5,1 млн тенге лицам, фактически не работавшим в больнице. В дальнейшем похищенные средства присвоены бухгалтерами.
По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
Приговором Каражалского городского суда (вступил в законную силу) бухгалтеры признаны виновными и им назначены наказания в виде ограничения свободы сроком на 2 года и 3 года 6 месяцев.
В настоящее время возбуждено исполнительное производство, принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.
Ранее по результатам прокурорской проверки в рамках программы бесплатных кружков и секция для детей "АртСпорт" начато 5 уголовных дел в отношении недобросовестных предпринимателей, общий ущерб государству составил более 16 млн тенге.
Хищения на сумму более 270 млн тенге выявили во время внутреннего расследования в Казпочте.
01.12.2023, 10:20 74451
Прокуратура Туркестанской области выявила махинации с выдачей земельных участков
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Туркестан. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Туркестанской области в отношении должностных лиц акимата Толебийского района начато досудебное расследование по факту мошенничества в особо крупном размере, выраженное в составлении незаконных актов с предоставлением перспективных земель из специального земельного фонда района, сообщили в пресс-службе ведомства.
В частности, по уголовному делу руководитель отдела земельных отношений подозревается в том, что он с использованием своего служебного положения по предварительному сговору со своим предшественником незаконно оформил на него более 200 га плодородных земельных участков, рыночная стоимость которых составляет 326 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Управлением досудебного расследования прокуратуры области подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причастности других лиц к данному преступлению.
Ранее сообщалось, что в Казахстане с начала 2022 года государству возвращены 8,3 млн га земель.
30.11.2023, 20:01 98826
У жительницы Шымкента изъяли 20 пакетиков "синтетики"
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества оказались мефедроном
Фото: МВД РК
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Шымкент. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагаше полицейские задержали женщину, перевозившую с собой запрещенные вещества, сообщает пресс-служба МВД РК.
При проверке в кармане верхней одежды обнаружены 18 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на наркотики. В доме подозреваемой изъяли еще 2 пакетика с аналогичным содержимым, электронные весы и другие вещественные доказательства.
Согласно заключению экспертизы, изъятые вещества оказались мефедроном общим весом свыше 20 гр.
В октябре 2023 года КНБ в сфере противодействия наркобизнесу реализован ряд операций. Ликвидировано шесть каналов международного наркотрафика. Из незаконного оборота изъято около 300 кг наркотических средств и психотропных веществ, а также свыше 1 тонны химических прекурсоров, предназначенных для изготовления "синтетики".
30.11.2023, 19:26 87131
Дело сына депутата Турлыханова: суд изменил приговор
Фото: pexels.com
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Астана. 30 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Судебная коллегия по уголовным делам Военного суда РК в апелляционном порядке пересмотрела уголовное дело в отношении сына депутата мажилиса Даулета Турлыханова - военнослужащего Нурасыла Болата, обвиняемого в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести адвокатам из хулиганских побуждений.
Вина подсудимого доказана признательным показанием самого осужденного, показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями экспертиз и протоколами осмотра места происшествия. Постановлением судебной коллегией по уголовным делам приговор изменен в части суммы госпошлины снижением до 1725 тенге. Кроме того, с подсудимого взыскана расходы по оплате услуг представителя за участие в суде апелляционной инстанции в пользу потерпевших в сумме 400 000 тенге. В остальной части приговор оставлен без изменения", - сообщили в пресс-службе Военного суда.
Постановление вступило в законную силу.
Напомним, в феврале в отношении сына Даулета Турлыханова, избившего двух юристов в Алматы, возбуждено уголовное дело.
Даулет Турлыханов - советский и казахстанский борец греко-римского стиля. Заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер РК. Серебряный (1988) и бронзовый (1992) призер Олимпийских игр. Долгие годы Турлыханов руководил Федерацией греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана.
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