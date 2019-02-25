Четверо сельчан задержаны в Акмолинской области за кражу 24 тонн зерна

Кокшетау. 18 октября. Kazakhstan Today - Четверо сельчан задержаны в Акмолинской области по подозрению в краже 24 тонн зерна с территории ТОО, передает Kazakhstan Today.





Сотрудниками Аршалынского районного отдела внутренних дел раскрыты несколько фактов кражи зерновых культур с территории ТОО, расположенного в селе Константиновка. В общем было похищено 24 тонны, сумма причиненного ущерба составила свыше 1 млн тенге", - сообщили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.





По информации ведомства, полицейские задержали четырех жителей села Константиновка в возрасте от 26 до 42 лет. Задержанные дали признательные показания. Большая часть похищенного зерна была изъята и возвращена владельцу.





В ходе следственных действий установлено, что, помимо зерна, были похищены горюче-смазочные материалы. Ведется следствие", - заключили в ведомстве.





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