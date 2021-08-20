Четверых серийных домушников задержали в ходе спецоперации в Алматы

Фото: polisia.kz
В составе этой группы четверо мужчин в возрасте от 32 до 36 лет, уроженцы Алматинской и Туркестанской областей. За несколько минут до ареста злоумышленники путем подбора ключа проникли в один из домов, расположенных в микрорайоне Акбулак, откуда похитили чужое имущество на общую сумму свыше 500 тысяч тенге. Краденые вещи, инвентарь и денежные средства изъяты следственно-оперативной группой и приобщены к материалам уголовного дела. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.
На данном этапе следствия уже доказана причастность задержанных еще к трем аналогичным кражам на территории Алмалинского и Бостандыкского районов города. По версии криминальной полиции, изобличенные домушники орудовали преимущественно в центральности части мегаполиса, пишет Polisia.kz.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства