Дело против Аблязова о хищении 58 млрд рублей у БТА Банка направили в суд Московской области

Москва. 30 апреля. Kazakhstan Today - Дело против экс-главы БТА Банка Мухтара Аблязова, скрывающегося за границей, о хищении 58 млрд рублей направлено в суд, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной, передает Kazakhstan Today.

Как уточнил Куренной, по делу проходят бывший председатель совета директоров АО "БТА Банк" Мухтар Аблязов, председатель правления того же банка Роман Солодченко, а также их подчиненные Артур Трофимов, Игорь Кононко, Татьяна Параскевич, Анатолий Ерещенко и Александр Удовенко, пишет " Прайм ".

Как полагает следствие, в 2006-2009 годах указанные лица похитили более 58 млрд рублей АО "БТА Банк". С этой целью они выдавали кредиты под залог земельных участков, приобретенных на заемные средства. В последующем соучастники организовали незаконное прекращение действия договоров ипотеки. В результате банк лишился возможности обращения взыскания на предметы залога, а злоумышленники распорядились имуществом по своему усмотрению.

Кроме того, соучастники на основании договоров цессии передали подконтрольным им компаниям права требования средств по ряду кредитов, выданных АО "БТА Банк". В результате указанные компании получали причитавшиеся банку деньги.

Как добавил Куренной, злоумышленники обвиняются в совершении преступлений "Хищение имущества путем мошенничества организованной группой в особо крупном размере", "Легализация имущества полученного в результате совершения преступления", а также "Причинение особо крупного ущерба путем обмана организованной группой".

Уголовное дело направлено в Домодедовский городской суд Московской области для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимых, которые уклоняются от явки… В настоящее время обвиняемые скрываются за пределами Российской Федерации, в их выдаче отказано", - сказал Куренной.

Портал напомнил, что ранее Аблязов был заочно приговорен к пожизненному сроку в Казахстане за организацию убийства бизнес-партнера Ержана Татишева в 2004 году.

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