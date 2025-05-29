Десятки машин и дорогостоящую недвижимость арестовали в рамках дела о мошенничестве на 4,6 млрд тенге

Жертвами преступления по всей стране от Алматы до города Сарани признаны 290 человек

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Алматы. 28 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и ее 12 подельников-родственников, - В Алматы завершено расследование по факту мошенничества в особо крупном размере в отношении обвиняемой и ее 12 подельников-родственников, сообщили в прокуратуре мегаполиса.





По информации ведомства, мошенница объявляла через мессенджеры, что работает напрямую с заводами из Китая, Узбекистана и России, тем самым имеет возможность закупать по низким ценам посуду, мебель и другие принадлежности для дома. Однако фактически закупала товары на рынках Алматы себе в убыток.





Эти убытки убытки соучастники компенсировали оптовыми заказами с ожиданием от 6 до 12 месяцев.





Аферисты тратили деньги обманутых граждан на приобретение дорогостоящих автомашин, квартир, домов, земель, одежды, путешествий, а также ставок в букмекерских конторах. В ходе следствия арестованы 34 автомашины, 2 квартиры, 1 пентхаус, 2 жилых дома с земельным участком.





Жертвами преступления по всей стране, начиная от Алматы до города Сарани, признаны 290 лиц на сумму 4,6 млрд тенге. Прокуратурой уголовное дело направлено в суд", - рассказали в прокуратуре.





Уголовная ответственность по статье "Мошенничество в особо крупном размере", которую вменяют подозреваемым, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.