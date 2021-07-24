Директор и юрисконсульт филиала "Енбек-Жаугашты" проведут в колонии 10 лет за хищение бюджетных средств

Фото из открытых источников

ТАЛДЫКОРГАН. 23 ИЮЛЯ - Директора и юрисконсульта филиала "Енбек-Жаугашты" приговорили к 10 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Помимо директора филиала "Енбек-Жаугашты" РГП на ПХВ "Енбек" Баймуратова и юрисконсульта Джумажанова, на скамье подсудимых оказались начальник ГУ "ДЧС Алматинской области" КЧС МВД РК полковник гражданской защиты Байсариев и начальник ГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области" полковник гражданской защиты Степанищев, сообщили в антикоррупционной службе.

Баймуратов и Джумажанов подозревались в хищении бюджетных денежных средств, выделенных на капитальный ремонт зданий пожарных частей Алматинской области, а Байсариев и Степанищев - в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге, путем подписания актов выполненных работ о соответствии проведенного капитального ремонта зданий вышеуказанных пожарных частей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Приговором Талдыкорганского городского суда Алматинской области Баймуратов и Джумажанов приговорены к 10 годам лишения свободы, Байсариев к 3 годам и 6 месяцам ограничения свободы, с лишением специального звания полковник гражданской защиты", Степанищев - к 3 годам ограничения свободы, также с лишением специального звания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства