Двое жителей Алматинской области насмерть забили приятеля в пьяной драке

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Двое жителей Алматинской области насмерть забили приятеля в пьяной драке30.10.2017
Криминал  12:19

Талдыкорган. 30 октября. Kazakhstan Today - В Алматинской области двое молодых людей во время пьяной драки забили насмерть своего приятеля, передает Kazakhstan Today.

Конфликт произошел в поселке Кызыл Кайрат у местного кафе. Позже пострадавшего с тяжелыми травмами госпитализировали в районную больницу.

"Потерпевший скончался не приходя в сознание. Тем не менее, сотрудникам уголовного розыска удалось установить очевидцев пьяной потасовки и, в итоге, задержать двух подозреваемых. В настоящее время по факту начато уголовное расследование, предусмотренное частью 3 статьи 106 УК РК", - рассказали в пресс-службе областного ДВД.

Задержанные 1994 года рождения помещены под стражу в Талгарское РУВД. Ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Расследование поручено следователям Талгарского РУВД, по факту назначена судебно-медицинская экспертиза.
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