11.12.2024, 15:58 22501
Глава комитета МСХ осужден за коррупцию
Он получил взятку за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи
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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства получил тюремный срок за коррупцию, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.
Городской суд Костаная приговорил главу Комитета госинспекции в АПК к 3,5 года лишения свободы.
По данным ведомства, чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.
Глава компании, давший взятку, получил 3 года лишения свободы.
Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.
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11.12.2024, 17:54 17651
Рассылают поддельные письма от имени Нацбанка - казахстанцев предупредили о мошенниках
Фото: Depositphotos
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана предупредил граждан страны об участившихся случаях мошеннических схем с рассылкой поддельных документов с использованием фирменного бланка банка.
Злоумышленники направляют поддельные письма от имени Национального банка, в которых уведомляют получателей о том, что они стали жертвами мошеннических действий. При этом мошенники настаивают на необходимости перевода денежных средств для якобы безопасного возврата денежных переводов и оплаты "сопутствующих финансовых обязательств за прохождение процедуры клиринга" Напоминаем, что НБК не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчеты с населением", - проинформировали в банке.
Подчеркивается, что данные сообщения рассылаются интернет-мошенниками посредством мобильного приложения WhatsApp, электронных писем, социальных сетей.
В этой связи Национальный банк призывает граждан проявлять бдительность, не отправлять денежные средства на сомнительные счета, не доверять недостоверным рассылкам и непроверенным документам. Данные схемы могут быть реализованы с участием якобы "работников правоохранительных органов или Национального банка Казахстана" под предлогом "процедуры страхования переводов от мошеннических действий", "поимки мошенников" в финансовых учреждениях, проведения "оперативных проверок специальными органами", а также участия в совместных "специальных операциях" государственных органов Республики Казахстан", - добавили в пресс-службе.
Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.
Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.
Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.
Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил, что в Казахстане может появится сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.
11.12.2024, 15:08 24181
Расследование убийства Шерзата Полата обещают завершить до конца года
Фото: Polisia.kz
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Расследование уголовного дела об убийстве 16-летнего Шерзата Полата завершат до конца 2024 года, об этом в кулуарах мажилиса сообщил заместитель министра внутренних дел Санжар Адилов.
По словам Адилова, расследование убийства находится на стадии завершения.
До конца года мы получим все экспертизы и завершим все следственные действия. 11 фигурантов этого уголовного дела находятся под стражей. Все они будут привлечены. Будет предъявлено окончательное обвинение по согласованию с прокурором, и материалы уголовного дела представим на ознакомление участникам уголовного процесса", - рассказал замглавы МВД.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
11.12.2024, 14:38 25241
Тело девушки в заброшенном здании: полиция закрыла дело
Дело закрыли за отсутствием состава преступления
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Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Полиция закрыла уголовное дело о гибели девушки, тело которой было обнаружено в заброшенном здании в сентября текущего года в Астане, передает корреспондент агентства.
По девочке было возбуждено дело по статье УК РК "Доведение до самоубийства". Все необходимые следственные действия были проведены. Признаков насильственной смерти не обнаружено. Принято процессуальное решение, согласованное с прокурором, о прекращении досудебного расследования", - сказал замглавы МВД Санжар Адилов в кулуарах мажилиса.
Он пояснил, что дело закрыли за отсутствием состава преступления.
Напомним, в сентябре тело девочки-подростка 2010 года рождения нашли в заброшенном здании бывшего детского сада. По предварительным данным, у девушки произошла остановка сердца.
10.12.2024, 19:01 52161
В Алматинской области задержали отца Шерзата Полата
Фото: Depositphotos
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Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - 10 декабря, в 15.30 в селе Азат во время проведения похоронной процессии произошел инцидент, угрожавший общественному порядку и безопасности окружающих, в том числе несовершеннолетних, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматинской области.
Гражданин Н., проигнорировав разъяснения прокурора о соблюдении законности, начал вести себя крайне агрессивно, высказывал угрозы в адрес окружающих, угрожал совершением суицида, а также напал на сотрудника полиции с ножом. Его поведение носило неадекватный характер и представляло угрозу как для него самого, так и для окружающих", - говорится в сообщении.
По просьбе родственников и адвокатов гражданина Н., обеспокоенных его состоянием, в целях предотвращения причинения вреда его жизни и жизни окружающих сотрудники полиции приняли меры для его задержания.
Гражданин Н. был задержан с применением минимально необходимой силы. На данный момент он доставлен в отдел полиции, с ним работают психологи. Полиция продолжает работать над стабилизацией ситуации и призывает граждан сохранять спокойствие", - добавили в полиции.
Напомним, 16-летний подросток был убит в Талгаре в начале октября в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Случай вызвал широкий общественный резонанс. Спустя несколько дней сгорел дом семьи убитого. На месте пожара были обнаружены канистра и перчатки. Для охраны общественного порядка в Талгаре привлекли военных Нацгвардии.
Заведены уголовные дела по фактам убийства, хулиганства, недонесении о преступлении, угрозах. Также полиция расследует "слив" в соцсети видео конфликта в Талгаре. Задержаны 11 подозреваемых, среди них есть ранее судимые.
После случившегося ряд должностных лиц лишились своих постов. Среди них зампрокурора Алматинской области и прокурор Талгарского района, аким Талгара, руководитель аппарата акима Талгарского района, а также ряд руководителей областного ДП.
9 декабря стало известно, что на окраине Талгара обнаружено тело мужчины, связанного с делом об убийстве несовершеннолетнего.
10.12.2024, 18:38 52141
Занимались незаконной добычей золота: в Абайской области задержана группа "черных" старателей
Общий ущерб составил более трех млн тенге
Фото: Depositphotos
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Семей. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Абайской области задержана группа "черных" старателей, которая занималась незаконной добычей золота, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские вышли на след преступной группы, состоящей из четырех мужчин. В ходе обыска у них были обнаружены и изъяты металлодетекторы, респираторы и мешки для добычи, а также около трех килограммов золотосодержащей руды", - проинформировали в полиции.
Отмечается, что общий ущерб составил более трех млн тенге.
Начато досудебное расследование по факту кражи в особо крупном размере", - добавили в ДП.
Ранее похитителей ферросплавов осудили в ВКО.
10.12.2024, 15:50 57981
В Алматы задержан экс-замглавы управления по борьбе с наркопреступностью
Фото: pexels.com
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Алматы. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержан бывший заместитель начальника управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города.
О задержании сотрудника департамента полиции города сообщил в своем Telegram-канале журналист Михаил Козачков. Он отметил, что его подозревают в причастности к изготовлению синтетических наркотиков.
В департаменте полиции города прокомментировали, что указанный сотрудник в октябре текущего года был уволен из органов внутренних дел.
Его увольнение произошло по итогам внеочередной аттестации, в ходе которой он был признан не соответствующим занимаемой должности", - говорится в сообщении ведомства.
10.12.2024, 14:47 60351
Житель Алматинской области подозревается в убийстве собственного отца
Подозреваемый задержан
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Конаев. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области мужчина скончался от жестоких побоев, нанесенных ему собственным сыном, сообщили в департаменте полиции Алматинской области.
В Алматинской области полицейские задержали мужчину, подозреваемого в нанесении телесных повреждений своему отцу, который скончался от полученных травм. Начато расследование", - говорится в сообщении областного ДП.
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, на окраине Алматы в сумке обнаружили тело женщины. Полиция разыскивает убийцу.
10.12.2024, 11:51 57216
Задержан находившийся в международном розыске экс-сотрудник Антикора Кожабаев
Фото: pixabay.com
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Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Задержан находившийся в международном розыске бывший заместитель руководителя территориального департамента Агентства по противодействию коррупции по Шымкенту Дауренбек Кожабаев, сообщает пресс-служба Антикора.
30 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий Агентством по противодействию коррупции совместно с Комитетом национальной безопасности он задержан и водворен в следственный изолятор. Расследование продолжается", - проинформировали в агентстве.
Уточняется, что уголовное дело расследуется в отношении бывшего заместителя руководителя территориального департамента по Шымкенту по подозрению в получении взятки от директора одной из общеобразовательных школ города за освобождение ее от уголовной ответственности.
Напомним, в январе подозреваемого в коррупции экс-сотрудника Комитета госдоходов экстрадировали из Грузии.
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