Глава комитета МСХ осужден за коррупцию  

Он получил взятку за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи

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Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства получил тюремный срок за коррупцию, сообщили в Агентстве по противодействию коррупции.









Городской суд Костаная приговорил главу Комитета госинспекции в АПК к 3,5 года лишения свободы.





По данным ведомства, чиновник признан виновным в получении взятки в сумме 4,4 млн тенге от руководителя частной компаний за заключение договора госзакупок услуг по поставке пестицидов против саранчи.





Глава компании, давший взятку, получил 3 года лишения свободы.





Кроме того, осужденным пожизненно запрещено занимать должности на госслужбе и в субъектах квазигоссектора.