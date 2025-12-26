Главный редактор КазТАГ задержан и переведен под домашний арест - источник

Фото: polisia.kz

Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Главный редактор КазТАГ Амир Касенов был задержан и водворен в изолятор временного содержания столичного департамента полиции, сообщает пресс-служба ДП Алматы.





Досудебное расследование в отношении сотрудников редакции КазТАГ начато на основании письменного заявления представителя частной компании по фактам неоднократного распространения заведомо ложной информации, повлекшей причинение существенного вреда их деловым интересам и репутации. В ходе расследования следственные действия осуществлялись поэтапно, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. С учетом совокупности собранных материалов, стадии расследования и предусмотренных законом оснований 23 декабря главный редактор КазТАГ задержан и водворен в ИВС ДП города Астаны", - заявили в пресс-службе.





В полиции подчеркнули, что следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан.





Позже президент "Әділ сөз" Карлыгаш Джаманкулова на своей странице в Сети сообщила , что Амира Касенова перевели под домашний арест.





Напомним, КазТАГ за март-декабрь 2025 года опубликовал свыше ста материалов, в которых затрагивались уголовные дела в отношении бывших сотрудников компании, звучали обвинения в адрес руководства холдинга в создании "финансовой пирамиды" и выводе средств в офшорные юрисдикции, а также утверждения об утрате клиентских средств брокерской компанией, пишет издание "Курсив".





В компании считают, публикации КазТАГ носят односторонний негативный характер и в совокупности формируют негативное общественное мнение относительно Freedom Finance и Тимура Турлова без представления достоверных доказательств приведенных утверждений. При этом, как подчеркнули в компании, Freedom Finance направляла предупреждение о том, что будет вынуждена обратиться с заявлениями в правоохранительные органы о привлечении руководства редакции к уголовной и административной ответственности, хотя компания ранее рассматривала возможность внесудебного урегулирования посредством удаления публикаций, содержащих, по мнению компании, заведомо ложную информацию, и публикации опровержения.





Однако до сегодняшнего дня мы не наблюдаем ответных действий со стороны КазТАГ", - заявили в Freedom Finance.





Главред КазТАГ Амир Касенов на своей странице в Сети заявил о пытках.





При этом в департаменте полиции подчеркнули, что "доводы главного редактора КазТАГ о применении недозволенных методов следствия, в том числе о пытках, являются необоснованными и не подтверждаются объективными данными. Сам по себе вызов в органы полиции для дачи показаний либо участия в следственных действиях не является и не может рассматриваться как применение незаконного метода воздействия. Следственные действия проводятся в строгом соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, все процессуальные решения принимаются по согласованию с надзирающим прокурором".





В Генеральной прокуратуре Казахстана также прокомментировали ситуацию.





В масс-медиа отдельные лица распространяют ложную информацию о применении пыток органами следствия по уголовным делам, возбужденным по статье 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации). К пыткам они умышленно относят законные и предусмотренные УПК РК такие следственные действия, как вызов на допрос, проведение самого допроса, избрание судом меры пресечения в виде домашнего ареста. Тем самым намеренно вводят общественность в заблуждение", - заявили в ведомстве.





В пресс-службе подчеркнули, что в казахстанском законодательстве четко определено понятие пыток.





Под пытками понимается умышленное применение должностным лицом физической силы либо психологического давления. Это в полной мере соответствует нормам ратифицированной нашей страной Конвенции ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также Стамбульскому протоколу. На сегодня прокуратурой каких-либо незаконных действий и пыток со стороны следователей в отношении участников данных дел не зафиксировано. Все процессуальные действия проводятся с полным соблюдением норм УПК РК. Таким образом, указанные лица распространяют ложную информацию в целях формирования выгодного для себя общественного мнения, дискредитации правоохранительных органов и создания препятствий по обеспечению полноты, всесторонности и объективности расследования уголовных дел", - добавили в Генеральной прокуратуре.





Заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан Санжар Адилов в кулуарах мажилиса также заявил , что следственные действия по делу КазТАГ проводятся в строгом соответствии с законом.





Кроме того, в компании прокомментировали информацию о Виталии Световом и уточнили, что он не является топ-менеджером Freedom Finance. Также отмечается, что компания еще в феврале 2025 года сделала заявление по данному кейсу.





В Freedom Finance задаются вопросом, почему заявление компании не было использовано в публикациях в соответствии со стандартами журналистской практики.





В уголовном деле в отношении бывшего работника Виталия Светового, которое в настоящее время находится в производстве Петропавловского городского суда СКО, Freedom Finance признана потерпевшей стороной от действий Светового и выступает в суде именно в этом статусе", - заявил адвокат Александр Камендровский.





Также, по его словам, вместе с делом в отношении Светового активно обсуждалось на платформе КазТАГ уголовное дело в отношении бывшего работника Темирлана Бекова.





Однако департамент экономических расследований Астаны прекратил уголовное дело о мошенничестве против бывшего сотрудника Freedom Finance Темирлана Бекова, которое было инициировано по заявлению одной из клиенток брокера. В ходе разбирательства следователи не нашли в его действиях состава преступления, что подтвердила и столичная прокуратура, отмечает "Курсив".





Кроме того, по информации Freedom Finance, "в производстве суда в настоящее время находится дело на основании иска Бекова к Капаровой о возмещении морального вреда".