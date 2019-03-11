Главврач Костанайского онкодиспансера помещен под домашний арест за взятку

Костанай. 19 декабря. Kazakhstan Today - Главврач Костанайского областного онкологического диспансера Наурзов помещен под домашний арест за взятку, передает Kazakhstan Today.



"М. Наурзов подозревается в совершении тяжкого правонарушения, предусмотренного пунктом 2 части 3 статьи 366 УК РК, а именно в получении взятки в значительном размере группой лиц по предварительному сговору", - сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.



По информации пресс-службы, 13 декабря специализированный следственный суд города Костаная удовлетворил ходатайство руководителя СОГ - следователя по ОВД СУ ДНБПК по Костанайской области о санкционировании меры пресечения в виде домашнего ареста на два месяца в отношении главного врача КГП "Костанайский областной онкологический диспансер".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства