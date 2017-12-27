Гражданин Кыргызстана задержан за серию автокраж в Алматы

Алматы. 27 декабря. Kazakhstan Today - Гражданин Кыргызстана задержан по подозрению в серии автокраж в Алматы, передает Kazakhstan Today.
Подозреваемого 25-летнего гражданина Кыргызстана, не имеющего постоянного места жительства, задержали оперативники УВД Алмалинского района, сообщили в пресс-службе ДВД Алматы.
"Ранее уже судимый гражданин М. прибыл в Алматы на заработки. Сначала работал разнорабочим. Затем вспомнил старое и снова стал зарабатывать себе на жизнь преступным путем: разбивал стекла автомобилей, оттуда он воровал видеорегистраторы и личное имущество владельцев машин. Только по Алмалинскому району установлено 5 аналогичных фактов", - прокомментировал начальник УВД Алмалинского района подполковник полиции Данияр Мендебаев.
По его словам, против задержанного начато досудебное расследование по части 2 статьи 188 УК РК.
Вместе с тем полиция просит граждан, которые могли пострадать от преступных действий задержанного, обратиться по телефонам: 254-46-00 и 254-46-01.
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