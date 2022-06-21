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Изъято свыше двух тонн наркотиков c начала года - МВД РК

20.06.2022, 14:56 15726
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Свыше двух тонн наркотиков, в том числе 1,2 тонны марихуаны, 350 килограммов гашиша и порядка 70 килограммов синтетических наркотиков, изъято с начала года в Казахстане, сообщил на онлайн-брифинге начальник управления департамента по противодействию наркопреступности МВД Казахстана Бахытжан Амирханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За 5 месяцев текущего года выявлено свыше одной тысячи наркопреступлений, в том числе 692 факта сбыта и 215 фактов хранения наркотических веществ в особо крупном размере. Пресечена деятельность трех преступных групп, занимавшихся поставкой и сбытом наркотиков каннабисной группы на территории Нур-Султана и Атырауской области", - сообщил Амирханов. 

 
По его словам, в Нур-Султане, Алматы, Актюбинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях ликвидировано 16 нарколабораторий. 
 
Несмотря на принимаемые меры, количество наркопреступлений в стране не уменьшается, заявил глава управления.
 

Только с июня по октябрь в ходе широкомасштабной операции "Карасора" сотрудники региональных подразделений выявляют свыше тысячи фактов заготовки, хранения и сбыта гашиша и марихуаны", - отметил Амирханов.

 
Он особо подчеркнул, что во время летних каникул родителям подростков необходимо быть внимательными, особенно контролировать поиск детьми сезонной работы администраторами сайтов либо курьерами.
 

Все предложения необходимо детально проверять, так как существует большая вероятность, что школьники и студенты могут быть втянуты в торговлю наркотиками, за что предусмотрена серьезная уголовная ответственность", - подчеркнул Амирханов.

 

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Супруги из Нур-Султана организовали семейный подряд по сбыту наркотиков

20.06.2022, 19:39 8636
Супруги из Нур-Султана организовали семейный подряд по сбыту наркотиков
Фото: Polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - На территории столицы прошла спецоперация по задержанию лиц, занимающихся поставкой и сбытом наркотиков в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Была задержана 50-летняя жительница столицы, у которой в ходе обыска личных вещей в сумочке обнаружены наркотические средства гашиш и марихуана весом около 400 граммов, приготовленных для реализации, передает Polisia.kz.
 
Далее в ходе обыска квартиры задержан ее 47-летний супруг, который добровольно выдал наркотическое средство гашиш весом около 10 кг и марихуану около 1,5 кг, хранившееся на балконе. 
 
Одновременно с этим на улице Боталы был задержан соучастник семейного подряда, причастный к сбыту наркотиков, 25-летний мужчина, у которого в ходе личного обыска и обыска автотранспорта изъято наркотическое средство марихуана. 
 
Общий вес изъятых наркотиков составил более 11 кг.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье 297, часть 3, УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов", что влечет наказание сроком до 12 лет лишения свободы. 
 
С начала года из незаконного оборота изъято более 130 кг различных наркотических средств.
 
 

На стройке в Уральске обнаружили тело 50-летнего мужчины

20.06.2022, 17:47 10726
На стройке в Уральске обнаружили тело 50-летнего мужчины
УРАЛЬСК. 20 ИЮНЯ - Тело 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили 19 июня в 21.41, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Тело направили в морг на судебно-медицинскую экспертизу, сообщает портал "Мой город".
 
По факту ведется досудебное расследование по статье 99 УК РК "Убийство".
 

У преступников остается более 2 тысяч единиц похищенного во время январских беспорядков оружия

20.06.2022, 16:11 13136
У преступников остается более 2 тысяч единиц похищенного во время январских беспорядков оружия
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - У преступников остается более 2 тысяч единиц похищенного во время январских беспорядков оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодня на руках у преступников остается большой арсенал оружия, это более 2 тысяч единиц похищенного оружия, в том числе 30 гранатометов, 2 пулемета, 122 автомата и 379 пистолетов, что представляет серьезную угрозу, ведь преступники в любое время могут использовать его против мирных граждан страны. Кропотливая работа в этом направлении продолжается и находится на особом контроле министерства", - сообщил на брифинге в СЦК начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов.

 
Он отметил, что продолжается активная работа по обнаружению и изъятию похищенного и незаконно хранящегося и незарегистрированного оружия.
 
В результате системной работы в городе Алматы, Алматинской и Жамбылской областях сотрудниками полиции выявляются схроны с оружием и спецсредствами.
 

1 июня т.г. в городе Таразе сотрудниками полиции между гаражами в одном из микрорайонов обнаружен замаскированный схрон, где хранились пистолет Макарова со снаряженным магазином, револьвер, охотничье ружье и свето-шумовая граната. 7 июня т.г. в городе Таразе сотрудниками полиции на строительном объекте обнаружен спрятанный полиэтиленовый пакет, в котором находились 2 охотничьих ружья, обрез охотничьего ружья и травматический пистолет", - проинформировал представитель МВД.

 
В тот же день в указанном городе на территории садоводческого общества под строительными плитами обезврежен еще один схрон оружия, где обнаружены и изъяты пистолет Макарова, травматический пистолет, охотничье ружье и граната слезоточиво-раздражающего действия, боевая граната Ф-1 с запалом и 30 патронов калибра 5,45 мм.
 
На сегодня принятыми мерами обнаружено и изъято 1626 единиц оружия, это 10 гранатометов, 6 пулеметов, 160 автоматов, 113 единиц нарезного оружия, 361 пистолет и 253 гранаты. Более 41,1 тысячи боеприпасов.
 
По информации Санжара Адилова, в конце мая т.г. в городе Талдыкоргане в ходе обыска дома у одного из подозреваемых в краже свинцовых слитков из ТОО "Кайнар АКБ" обнаружен и изъят пистолет Макарова с боеприпасами. Также подозреваемый показал место в реке Каратал в городе Талдыкоргане, где он спрятал пистолет Макарова, автомат Калашникова с 4 снаряженными магазинами и 1 штык-нож, которые были изъяты. 
 
В доме второго подозреваемого обнаружены и изъяты 5 пистолетов Макарова и 10 магазинов с патронами, автомат Калашникова и 2 штык-ножа к ним.
 
Буквально вчера, 19 июня, в Талдыкоргане сотрудниками полиции задержан местный житель, у которого в огороде его дома обнаружены и изъяты пистолет Макарова, пистолет МР-654К, граната РГД-5, 16 патронов калибра 9 мм, 5 патронов калибра 7,62 мм.
 
Вместе с тем в результате разъяснительной работы гражданами добровольно сдано 212 единиц оружия.
 

Министерством внутренних дел в пределах своей компетенции продолжается расследование уголовных дел по январским событиям. На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел находятся 553 уголовных дела в отношении 56 подозреваемых. С учетом личности, характеризующих данных и отношения к содеянному преступлению по делам органов внутренних дел из-под стражи освобождены 255 подозреваемых, в отношении которых избраны меры пресечения, не связанные с изоляцией от общества", - сказал Санжар Адилов.

 
Кроме того, по его словам, по приговорам суда из-под стражи также освобождены 332 подсудимых.
 
На сегодня по уголовным делам, находящимся в производстве, под стражей остаются 14 лиц, из них по городу Алматы - 8, Алматинской области - 3 и Жамбылской области - 3, все они подозреваются в совершении тяжких преступлений.
 
Cледователями органов внутренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 344 уголовных дела в отношении 565 обвиняемых.
 
Основная масса таких дел по кражам чужого имущества - 257, незаконному хранению оружия - 37, хищению оружия – 18, угонам - 5 и др.
 
Судами осуждено 382 лица, из них к лишению свободы - 46, это лица ранее судимые, совершившие тяжкие преступления и не возместившие ущерб.
 
Согласно действующему уголовному законодательству, в случае признания вины и оказания содействия в расследовании суд назначает наказание не более половины предусмотренного санкцией за совершенное преступление.         
 
Он отметил, что наибольшее количество лиц осуждено к ограничению свободы - 330, они раскаялись и возместили причиненный ущерб.
 
По уголовным делам средней и небольшой тяжести в отношении 12 лиц дела судом прекращены за примирением сторон.
 

Хотелось бы отметить, что по делам, направленным в суд, потерпевшим возмещен ущерб на сумму свыше 100 млн тенге за счет обнаружения и изъятия сотрудниками полиции похищенного имущества, а также возмещения ущерба обвиняемыми на стадии досудебного расследования и судебного следствия", - добавил начальник следственного департамента МВД.

 

Пытали утюгом: спецпрокуроры расследуют 8 резонансных случаев пыток во время январских беспорядков

20.06.2022, 16:03 13581
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Уголовные дела, зарегистрированные по фактам недозволенных методов следствия, находятся под особым контролем Генеральной прокуратуры, сообщил сегодня начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев. 
 
По его словам, 8 наиболее резонансных случаев расследуют специальные прокуроры.
 
По этим делам признаны подозреваемыми 15 сотрудников специальных и правоохранительных органов, из них 9 содержатся под стражей.
 

В частности, по делу о пытках с использованием раскаленного парового утюга в Алматинской области признаны потерпевшими 25 лиц. Все заявители описали схожий способ применения пыток. В результате оперативно-следственных действий специальными прокурорами установлена причастность 5 сотрудников полиции. Трое из них вину признали", - сообщил Шалабаев.

 
Также завершились следственные действия в отношении двух сотрудников департамента Комитета национальной безопасности Алматинской области. Они подозреваются в нанесении побоев задержанному лицу, повлекших его смерть, рассказал глава СУП. 
 
Он отметил, что уголовные дела по пыткам характеризуются особой спецификой расследования.
 

Большинство потерпевших не могут опознать причастных лиц, потому что последние были в масках либо без обмундирования. По делам отсутствуют видеоматериалы, поскольку оборудование было повреждено в результате атак на здания полиции.

 

Несмотря на это, обеспечивается проведение всего комплекса следственных и процессуальных действий по сбору доказательств", - подчеркнул Шалабаев.

 
По его словам, следователи используют методики расследования пыток в соответствии с международными стандартами по защите прав человека. В обязательном порядке проводится психолого-психиатрическая экспертиза, изучается психоэмоциональное состояние потерпевших.
 

Покинули свой пост во время беспорядков: несколько руководителей силовых структур привлечены к уголовной ответственности

20.06.2022, 15:47 14191
Покинули свой пост во время беспорядков: несколько руководителей силовых структур привлечены к уголовной ответственности
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Генпрокуратура продолжает расследование в отношении отдельных руководителей силовых структур, покинувших свой пост во время январских беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Как известно, 5 января руководители департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей, а также департаментов КНБ города Алматы, Кызылординской и Алматинской областей оставили свои здания, в том числе с табельным боевым оружием. Все они признаны подозреваемыми. По этим фактам возбуждено 9 уголовных дел", - сообщил в отчете о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями, начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев. 


Он также добавил, что на сегодня по всем уголовным делам под стражей содержатся 514 подозреваемых. 

По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности и активном участии в тяжких преступлениях. Всем им обеспечиваются должные условия содержания, включая право на защиту, санитарные нормы, питание, оснащенность медикаментами и другое", - подчеркнул Шалабаев. 


Еще 284 лицам содержание под стражей заменено на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.

На сегодня в суд направлено 392 уголовных дела. По их результатам к различным мерам наказания осуждено 433 лица", - сообщил глава СУП. 


По его данным, реальные сроки лишения свободы получили 46 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.


 

О роли Дикого Армана во время беспорядков рассказали в Генпрокуратуре

20.06.2022, 15:39 14801
О роли Дикого Армана во время беспорядков рассказали в Генпрокуратуре
Фото: facebook/Сергей Алексеенок
АЛМАТЫ. 20 ИЮНЯ - Криминалитет принимал активное участие в январских беспорядках, сообщил в отчете о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями, начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Серик Шалабаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Как известно, в те трагические дни погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. По всем этим фактам начато более 5 тысяч досудебных расследований. На сегодня в различных регионах страны установили 27 организаторов преступлений. В их числе лица, организовавшие нападение на аэропорт Алматы и попытку захвата телебашни "Коктобе", - сообщил Шалабаев.

 
По его словам, сегодня уже достоверно известно, что активное участие в преступлениях принимал криминалитет. Особая роль была у Армана Джумагельдиева, широко известного в криминальной среде как Дикий Арман, и его сообщников.
 

6 января одним из участников его группировки была реализована раздача пистолетов марки Glock и Макарова преступникам, организованно прибывавшим в гостиницу "Казахстан" в Алматы. Вооружаясь, преступники одновременно получали указания от организатора и его подручных. Они разделили соучастников на группы по 10 человек, определив их роли в планируемых преступлениях. Были назначены "старшие", которым организаторы передали бронежилеты, защитные средства для головы, огнестрельное оружие и 200 тысяч тенге", - рассказал Шалабаев.

 
По его словам, рядовых соучастников вооружили холодным оружием, дубинками и другими предметами, которые можно было использовать для нанесения телесных повреждений. В качестве отличительного знака у всех преступников были белые повязки на рукавах.
 

Указанные группы вооруженных преступников из разных точек города похитили 24 гражданина, подвергали их избиению и удерживали на паркингах гостиниц Ritz Carlton и "Казахстан". В последующем потерпевшие были доставлены на окраину города и помещены в металлический контейнер под вооруженную охрану преступников. В результате нанесения телесных повреждений один из потерпевших скончался", - уточнил Шалабаев.

 
За совершение указанных преступлений арестовано 40 подозреваемых лиц. Работа по установлению остальных участников преступной группировки продолжается.
 

Глава ТОО в Акмолинской области три года проведет за решеткой за загрязнение окружающей среды цианидами

20.06.2022, 13:23 17516
Глава ТОО в Акмолинской области три года проведет за решеткой за загрязнение окружающей среды цианидами
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 20 ИЮНЯ - Генеральный директор компании в Зерендинском районе Акмолинской области приговорен к трем годам лишения свободы и штрафу в 149 миллионов тенге за нарушение экологических требований, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Зерендинского районного суда, с 2016 по 2019 годы ТОО в нарушение экологических требований производило сжигание и захоронение опасных отходов, содержащих цианиды, на полигоне, расположенном неподалеку от села в Зерендинском районе. Тем самым было допущено загрязнение почвы, подземных вод и атмосферного воздуха ядовитым химическим неорганическим веществом - цианидом натрия, относящимся ко II классу опасности. 
 
По материалам суда, компания причинила особо крупный ущерб окружающей среде на общую сумму 149 257 665 тенге.
 

Подсудимый вину в совершении уголовного правонарушения не признал. Он показал, что с его стороны нарушений экологии допущено не было, тары из-под опасных объектов поступали к нему от поставщиков лишь на захоронение уже обеззараженные", - рассказали в пресс-службе суда, отметив, что гендиректор ТОО не согласен с проведенным по делу экологическим аудитом и суммой ущерба.

 
Тем временем в результате анализа совокупности собранных по делу доказательств, показаний свидетелей и специалистов, заключений проведенных по делу судебных экспертиз суд пришел к выводу о доказанности вины подсудимого в предъявленном ему обвинении.
 
Суд приговорил главу ТОО к трем годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в сфере охраны окружающей среды сроком на три года. 
 
Также с компании в пользу государства взыскана сумма затрат, необходимых для восстановления окружающей среды, - 149 257 665 тенге.
 

В Караганде пресечен факт создания финпирамиды

20.06.2022, 10:46 16331
КАРАГАНДА. 20 ИЮНЯ - В Караганде пресечен факт создания очередной финансовой пирамиды, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Организатор финпирамиды через WhatsApp основала группы для привлечения граждан", - проинформировали в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу. 

 
Как пояснили в агентстве, преступная схема заключалась в привлечении участников по двум позициям. 
 

Первое - в привлечении инвестиций от граждан на срок от 4 до 5 дней с обещанием выплат вознаграждений в размере 70% от суммы вклада за счет привлечения новых участников. Второе - в привлечении инвестиций от граждан по позициям "Cтандарт", Vip и Premium в сумме от 150 тысяч тенге до 10 млн тенге", - сообщили в АФМ. 

 
Подчеркивается, что преступное лицо фактически не занималось предпринимательской деятельностью. Прием вкладов осуществлялся через мобильный банкинг. 
 

По данному факту начато досудебное расследование. Вина в создании финансовой пирамиды признана полностью. Проводятся оперативно-следственные мероприятия", - добавили в агентстве. 

 
Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит.
 

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