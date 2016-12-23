Избившую своего ребенка мать ограничили в родительских правах в Павлодаре

Павлодар. 23 декабря. Kazakhstan Today - В Павлодаре завершился судебный процесс, за которым следила едва ли не вся страна. Женщину, жестоко избившую свою 3-летнюю дочь и снимавшую истязания на видео, ограничили в родительских правах.

Прокуроры просили оставить Нургуль Докуовой только 8-летнюю дочь от первого брака, а трехлетнюю Айлин отдать отцу. Несколько месяцев назад девочку жестоко избила мать. Видео истязания она отправила отцу ребенка и его родне. На нем 34-летняя женщина била дочь по лицу, душила, выкручивала руки. Полицейские завели дело по статье "Жестокое обращение с несовершеннолетними". Педагоги требовали лишить мать родительских прав.

Пока шло следствие, Нургуль просила прощения у казахстанцев и на коленях умоляла суд не забирать детей. В итоге суд все же оставил старшую дочь матери, а вот малышка Айлин останется у отца. Матери позволили лишь навещать ее в строго определенное время. Женщина намерена обжаловать решение суда.

"Она должна общаться со своим ребенком, потому что при восстановлении в родительских правах это будет учитываться, а сколько часов они будут общаться, они по соглашению сторон. По соглашению отца они будут встречаться", - цитирует старшего прокурора отдела прокуратуры Павлодара Гульжан Туякбаеву канал КТК

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