К 10 годам лишения свободы приговорили жителя Костанайской области за стрельбу по зданию РОВД

Костанай. 15 марта. Kazakhstan Today - Житель Мендыкаринского района Костанайской области приговорен к 10 годам лишения свободы за стрельбу по зданию РОВД, передает Kazakhstan Today.

Приговор 35-летнему Серику Изимову вынесли сегодня в Спецсуде по уголовным делам. Комментируя его, судья Ерлик Сералин назвал единственный мотив поступка осужденного - месть сотрудникам правоохранительных органов.

Хотя формально судимости у Изимова погашены, из биографии их не выбросишь. Он был судим за кражу, нанесение средней тяжести вреда здоровью, неповиновение сотрудникам полиции и оскорбление их. В декабре 2017 года за отказ от медосвидетельствования его на три года лишили водительских прав. Но Изимов снова и снова садился за руль пьяным. В феврале 2018 года был даже в административном порядке арестован на сутки. По сути, по показаниям свидетелей, он не скрывал своего негативного отношения к полицейским", - пишет портал kstnews.kz .

Издание сообщает, что 16 октября ночью Серик Изимов снова сел за руль своих "Жигулей" пьяным.

Под "запаской" в багажнике у него лежало охотничье ружье, найденное незадолго до этого на озере. Вместе с другом Изимов заранее "пристрелял" его: испытывали и на озере, и в лесу. В ночную поездку он зарядил патроны картечью - с такими охотники ходят на крупную дичь. Возможная дальность стрельбы - до 140 метров. Как Изимов утверждал в суде, он просто собирался "пошуметь" в центре Боровского. Но ехал все-таки к зданию РОВД. Не доезжая, остановился, вытащил из багажника ружье, перенес в салон. Подъехав к РОВД (это показала видеокамера), несколько раз переустанавливал машину - чтобы удобно было стрелять. И затем дважды с расстояния в 30 метров разрядил ружье, целясь в два светящихся окна на втором этаже здания. Это был кабинет следователя Олега Пряхина, который в ту ночь дежурил. За несколько минут до выстрелов следователь спустился на первый этаж в дежурную часть, что, по мнению суда, и спасло ему жизнь. Именно поэтому, сказал Ерлик Сералин, суд квалифицировал действия Изимова как покушение на жизнь сотрудника полиции. Хотя сам подсудимый считал, что с его стороны это было хулиганство", - говорится в статье.

Отмечается, что судьбу Изимова в самом конце судебного процесса смягчило обвинение. Прокурор исключил из обвинительного акта как самостоятельную статью 346 Уголовного кодекса (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) и отказался от того, что было посягательство на жизнь всех семерых сотрудников Мендыкаринского РОВД, находившихся на дежурстве в ту ночь. Потерпевшим был признан только следователь Пряхин. Если в первом случае Изимову грозило наказание вплоть до лишения свободы пожизненно, то во втором - от 10 до 15 лет.

Приговор в законную силу не вступил. Изимов сразу сказал, что будет его обжаловать. Но особо беспокоился за свои "Жигули", которые по приговору суда как орудие преступления подлежат конфискации, пишет портал.

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