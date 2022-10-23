Канал незаконной миграции граждан Афганистана пресечен в Алматы

Фото: ПС КНБ
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ совместно с прокуратурой Алматы 13 октября пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Казахстана.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий с применением сил спецподразделения "Боран" ПС КНБ при получении денежных средств в сумме 1,5 тысячи долларов США за предоставление поддельного паспорта одной из стран Центральной Азии задержан иностранный гражданин", - сообщает погранслужба КНБ.
В результате проведенного обыска изъяты печати нескольких казахстанских организаций, 20 афганских паспортов, свидетельства о рождении и другие документы, являющиеся основанием для получения гражданства РК, вида на жительство, регистрации и продления сроков пребывания в стране.
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции).
Задержанный водворен в ИВС ДП Алматы.