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Канал незаконной миграции граждан Афганистана пресечен в Алматы

22.10.2022, 10:13 11796
Канал незаконной миграции граждан Афганистана пресечен в Алматы
Фото: ПС КНБ
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Пограничной службой КНБ совместно с прокуратурой Алматы 13 октября пресечен канал незаконной миграции граждан Афганистана через территорию Казахстана.
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий с применением сил спецподразделения "Боран" ПС КНБ при получении денежных средств в сумме 1,5 тысячи долларов США за предоставление поддельного паспорта одной из стран Центральной Азии задержан иностранный гражданин", - сообщает погранслужба КНБ.

 
В результате проведенного обыска изъяты печати нескольких казахстанских организаций, 20 афганских паспортов, свидетельства о рождении и другие документы, являющиеся основанием для получения гражданства РК, вида на жительство, регистрации и продления сроков пребывания в стране.
 
Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 394 УК РК (Организация незаконной миграции).
 
Задержанный водворен в ИВС ДП Алматы.
 

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Гражданин Узбекистана пытался провезти гашиш в Казахстан

22.10.2022, 20:32 14616
Туркестан. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Сарыагашский районный отдел полиции поступило сообщение из пограничного контрольно-пропускного поста о том, что служебная собака по кличке Наоми учуяла запрещенные вещества у иностранца, направлявшегося из Узбекистана в Казахстан.
 
Полицейские остановили гражданина Узбекистана и провели обыск, в ходе которого в кармане брюк подозреваемого был обнаружен сверток с содержимым, похожим на наркотическое вещество, сообщает otyrar.kz.
 
Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что это гашиш.
 
В настоящее время мужчина арестован. Проводится досудебное расследование по статье 286 УК РК "Контрабанда изъятых из обращения предметов или предметов, обращение которых ограничено".
 

Инцидент на кладбище Талдыкоргана прокомментировали в полиции

22.10.2022, 18:45 18176
Инцидент на кладбище Талдыкоргана прокомментировали в полиции
Фото: пресс-служба МВД РК
Талдыкорган. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео о разрытых захоронениях на кладбище в Талдыкоргане.
 
Сотрудники городской полиции выехали на место происшествия и подтвердили информацию. Установлены повреждения в трех местах захоронений на кладбище, расположенном у поселка Енбек. Родственников и близких умерших проинформировали ос лучившемся, сообщает МВД.
 
Предположительно, могилы могли раскопать животные. Все выдвинутые версии будут проверены в рамках уголовного расследования, зарегистрированного по статье 314, часть 1, УК РК (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
 
Расследование находится в производстве УП Талдыкоргана и взято на контроль областным департаментом полиции. О результатах будет сообщено дополнительно.
 

В Караганде адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону

22.10.2022, 17:44 19466
Караганда. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде перед началом судебного процесса 36-летний адвокат пытался подкупить потерпевшую сторону, сообщает Polisia.kz.
 

22 октября после передачи денежных средств в размере 6,5 млн тенге и $2,9 тысячи сотрудники УБОП задержали 36-летнего адвоката. В ходе обыска принадлежащей ему автомашины полицейские изъяли еще $3100", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Карагандинской области Абиль Абильдин.

 
Отмечается, что юрист представлял потерпевшую сторону в уголовном деле, начатом по факту особо тяжкого преступления.
 

Лицо, проходящее по нему в качестве обвиняемого, предложило адвокату вознаграждение за подкуп потерпевшей стороны для дачи ложных показаний. Последний согласился выступить в качестве посредника", - добавили в полиции.

 
По данному факту в ЕРДР зарегистрировано уголовное дело по части 4 статьи 422 УК РК (Подкуп или принуждение к даче ложных показаний, связанные с обвинением в особо тяжком преступлении).

 

В Костанайской области возбуждено два уголовных дела по факту смерти двух 6-летних братьев

22.10.2022, 17:19 19866
В Костанайской области возбуждено два уголовных дела по факту смерти двух 6-летних братьев
Фото:Polisia.kz
Костанай. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области начато досудебное расследование по факту внезапной смерти двух 6-летних братьев, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
 
По данным alau.kz, дело возбуждено по двум статьям уголовного кодекса: "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", и "Ненадлежащее выполнение профобязанностей медицинским или фармацевтическим работником".
 
Напомним, двоих братьев-близнецов в больницу Рудного доставили вечером 12 октября. Дети жаловались на слабость в ногах, пошатывание, сонливость, эмоциональную нестабильность. Им провели инфузионную терапию, их состояние улучшилось до удовлетворительного, они начали играть, и утром следующего дня их выписали по настоянию мамы.
 
Спустя 12 часов, женщина обнаружила сыновей без сознания. Прибывшая бригада скорой помощи констатировала их биологическую смерть. Выяснением ее причины занимаются эксперты. Назначена и токсикологическая экспертиза, рассматривается и версия отравления ядовитыми веществами.
 

Промышлявшего в столичных мечетях вора задержали в Астане

22.10.2022, 15:13 22596
Промышлявшего в столичных мечетях вора задержали в Астане
Фото: Polisia.kz
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане с помощью камер видеонаблюдения задержали серийного вора, орудовавшего в столичных мечетях.
 

С заявлением о краже в полицию обратился житель города, в мечети во время совершения молитвы у мужчины украли сотовый телефон. Смартфон мужчина поставил на зарядное устройство в дальней комнате", - сообщает Polisia.kz.

 
 
Просмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские установили подозреваемого.
 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 27-летнего жителя Костанайской области. Сотовый телефон стоимостью 150 тысяч тенге подозреваемый успел продать скупщику. Полицейские установили, что он причастен к совершению еще двух краж в мечети", - проинформировали в столичном ДП.

 
Мужчина дал признательные показания, по фактам кражи проводится досудебное расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
 

Пистолет и наркотики обнаружили в машине у двух жителей Караганды

22.10.2022, 14:15 23356
Пистолет и наркотики обнаружили в машине у двух жителей Караганды
Караганда. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оружие и наркотики обнаружили сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью Карагандинской области в автомобиле под управлением 29-летнего жителя Караганды.
 

Кроме него, в салоне машины находился еще 28-летний пассажир. В ходе осмотра полицейские обнаружили у него сверток с веществом зеленого цвета со специфическим запахом. При этом второй задержанный признался, что под водительским сиденьем авто находится пистолет Макарова. Данное оружие и четыре патрона к нему изъяты. Экспертиза установила, что это огнестрельное оружие, пригодное к стрельбе", - сообщает Polisia.kz.  

 
 
Ведется досудебное расследование по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта" и статье 287 УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
 

Открывшего стрельбу на трассе астанчанина задержали в Акмолинской области

22.10.2022, 13:06 24746
Открывшего стрельбу на трассе астанчанина задержали в Акмолинской области
Фото: Polisia.kz
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Открывшего стрельбу на трассе Караганда - Астана жителя столицы задержали полицейские в Акмолинской области.
 

6 сентября в отдел полиции Аршалнского РОП поступило заявление 19-летнего жителя столицы. Неподалеку от поселка Жибек-Жолы неизвестные лица повредили принадлежащую ему автомашину Toyota Land Cruiser-200. Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группой было установлено, что на трассе Астана - Караганда между неизвестными лицами произошел конфликт. По показаниям очевидцев, один из злоумышленников достал пистолет и сделал несколько выстрелов в участников инцидента", - сообщает Polisia.kz.

 
С места происшествия полицейские изъяли прострелянные гильзы и газовый баллон. Назначена экспертиза.
 
 
В результате проведенных следственных и оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской области, следственного управления и отдела полиции Аршалынского РОП за совершение преступления задержали подозреваемого. Им оказался 39-летний житель столицы, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности.
 
У подозреваемого изъяли вещественное доказательство - револьвер системы Нагана и патроны к нему в количестве 57 штук. Аршалынский отдел полиции по данному факту начал досудебное расследование по статье 293, часть 3, УК РК "Хулиганство". Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 

Двух карманников, грабивших пассажиров общественного транспорта, задержали в Алматы

22.10.2022, 12:07 26101
Двух карманников, грабивших пассажиров общественного транспорта, задержали в Алматы
Фото: Facebook/Арыстангани Заппаров
Алматы. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали двух карманников. Момент совершения преступления одного из них запечатлела камера видеонаблюдения.
 
Один из задержанных - гражданин 1992 года рождения задержан после кражи мобильного телефона в автобусе 86-го маршрута.
 

Пассажирке автобуса подозреваемый причинил материальный ущерб в размере 300 тысяч тенге. Оперативным путем сотрудниками спецгруппы установлено, что он садился в автобусы, в основном в часы пик, и "проверял" карманы пассажиров, проталкиваясь с одного конца автобуса в другой", - рассказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов.

 
В настоящее время проводится досудебное расследование.
 
Второй грабитель задержан в Наурызбайском районе Алматы.
 

40-летний гражданин К., находясь в маршрутном автобусе № 15, путем свободного доступа из сумки пожилой женщины выкрал мобильное устройство. Этот момент, к слову, запечатлен камерой видеонаблюдения. На данном этапе следствия установлена причастность этого фигуранта к трем аналогичным преступлениям", - сказал полицейский.

 
Оба подозреваемых водворены в ИВС.
 
 

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