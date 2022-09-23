Казахстанец пытался незаконно ввезти из ОАЭ одиннадцать iPhone

АСТАНА. 22 СЕНТЯБРЯ - Мужчина пытался ввезти незадекларированные iPhone 14, передает KAZAKHSTAN TODAY.
21 сентября в международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" Астаны на таможенном посту "Ауежай-Астана" при прохождении таможенного контроля пассажиров, пребывающих авиарейсом из Дубая, сотрудники таможенного поста совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК выявили попытку ввоза незадекларированных сотовых телефонов марки IPHONE 14 PRO в количестве 11 штук, которые не запущены в продажу, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
В соответствии с приказом МФ РК от 31 марта 2015 года № 250 критериями отнесения товаров, перемещаемых физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза, для личного пользования мобильные телефоны не должны превышать 2 единицы на 1 человека.
Задержанные сотовые телефоны перемещены на склад временного хранения для дальнейшего прохождения таможенной очистки.
Гражданин РК будет привлечен к административной ответственности за недекларирование сотовых телефонов.