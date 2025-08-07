КНБ изъял 45 единиц огнестрельного оружия и 20 килограммов промышленной взрывчатки  

Под видом модельного агентства более чем в 10 городах страны функционировали так называемые вебкам-студии

Усть-Каменогорск. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Восточно-Казахстанской области проведена масштабная операция по пресечению деятельности преступной группы, занимающейся записью и распространением порнографии через интернет на территории Казахстана.





По информации Polisia.kz , под прикрытием модельного агентства более чем в 10 городах страны, в том числе в Усть-Каменогорске, функционировали так называемые вебкам-студии, в которых проводились онлайн-трансляции интимного характера. К участию привлекались молодые девушки в возрасте от 18 до 25 лет, которым обещали "легкий и высокий" доход - до 2 млн тенге в месяц.





Таким образом, организаторы незаконного бизнеса получили доход в размере свыше 1 млрд тенге.





В ходе обысков изъяты более 120 единиц компьютерной техники, веб-камеры, осветительное оборудование, а также иные предметы, использовавшиеся для ведения трансляций.





По делу задержано и арестовано 14 участников организованной группы, в том числе один из основных организаторов противоправного бизнеса.





Уголовное дело находится на завершающей стадии досудебного расследования.