Мать Дениса Тена вновь потребовала вернуть дело на доследование

Алматы. 16 января. Kazakhstan Today - Оксана Тен, мать известного казахстанского фигуриста Дениса Тена, вновь потребовала вернуть дело об убийстве ее сына на доследование, передает корреспондент агентства.





Оксана Тен уже и ранее заявляла о том, что считает убийство Дениса заказным. В заявленном сегодня ходатайстве она попросила квалифицировать действия подсудимых по более тяжкой статье и судить их за убийство по найму. При этом она считает, что у Жанар Толыбаевой была более значимая роль в преступных действиях банды, чем ей отводит следствие.





Напомним, что Кудайбергенов и Киясов обвиняются в разбое и убийстве, совершенных группой лиц по предварительному сговору, и краже. Толыбаевой предъявлены обвинения в краже и недонесении о преступлении.





Кроме того, Оксана Тен считает, что на скамье подсудимых находятся не все виновные. Она отметила, что у Дениса всегда был четкий график встреч, и на том злополучном перекрестке 19 июля он оказался не случайно.





Сегодня гособвинение попросило суд назначить подсудимым Арману Кудайбергенову и Нуралы Киясову по 20 лет лишения свободы, а третьей подсудимой Жанар Толыбаевой - четыре года лишения свободы.





Как сообщалось ранее, казахстанского фигуриста, призера Олимпиады Дениса Тена днем 19 июля 2018 года ранили ножом автоворы, которых он застал с поличным при попытке кражи зеркал с его автомашины. В тяжелом состоянии, с большой кровопотерей Дениса доставили в больницу, но спасти его не удалось.





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