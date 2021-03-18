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В Талдыкоргане мошенник "штрафовал" рестораны за нарушения карантина

17.03.2021 9667
Талдыкорган. 16 марта. Kazakhstan Today - В Талдыкоргане мошенник "штрафовал" кафе и рестораны за нарушения карантина, передает Kazakhstan Today.
 
27-летний мужчина придумал хитрую схему. Он приходил в заведения и представлялся госслужащим. После вымогал деньги с владельцев общепита. При этом у него даже не было документа, доказывающего, что он инспектор, сообщает AstanaTV
 
На момент задержания он уже успел обмануть четыре ресторана и собрать с них дань на общую сумму 35 тысяч тенге. 
 

27-летний житель города Талдыкоргана, который, как установлено, под видом государственного служащего обходил увеселительные заведения в городе, предлагал мошеннические услуги в виде крышевания карантинного режима и требовал за это деньги в размере от 5 тысяч тенге и выше. На данный момент таких фактов четыре. Однако список, может быть, пополнится", - сообщила официальный представитель департамента полиции Алматинской области Акбота Азирбек.

 

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