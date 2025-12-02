Мошенница получила 6 лет тюрьмы за продажу фиктивного обучения за рубежом

Рассказать друзьям

Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жительница Астаны под видом предоставления услуг в сфере образования завладела денежными средствами 52 казахстанцев на общую сумму 152 миллиона тенге, - Жительница Астаны под видом предоставления услуг в сфере образования завладела денежными средствами 52 казахстанцев на общую сумму 152 миллиона тенге, сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.





Злоумышленница, будучи учредителем образовательного центра, используя аккаунты в социальных сетях и размещая рекламу в СМИ, под предлогом предоставления образовательных услуг за рубежом предлагала гражданам оформить курсы, обещая гарантированное поступление в европейские вузы и выдачу международных сертификатов, освобождающих от годичного языкового обучения", - рассказали в Генпрокуратуре.





При этом отмечается, что обещанные сертификаты не предоставлялись, а обучение фактически не проводилось. Более того, компания осужденной не имела международной аккредитации для осуществления подобной деятельности. К примеру, одной из потерпевших, пожелавшей получить международный сертификат и подготовить своего ребенка к обучению в Европе, причинен ущерб на сумму порядка 3 миллионов тенге.





Доказано, что виновная не имела фактической возможности исполнить свои обязательства, договоры с клиентами заключала во исполнение своего преступного умысла, а похищенными денежными средствами распорядилась в личных целях. В суде она вину не признала", - уточнили в прокуратуре.





Сообщается, что приговором суда виновная осуждена на 6 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией образовательных учреждений, на 7 лет. Гражданские иски потерпевших удовлетворены.